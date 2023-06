Comment 3 éducateurs du district scolaire 428 de DeKalb font le saut d’enseignant à psychologue scolaire – Shaw Local

[ NIU awarded $5.1M federal grant to launch school psychology program for area public schools ]

Rebekah Moore, (à gauche) enseignante au Huntley Middle School, s’entretient le lundi 22 mai 2023 à l’école de DeKalb, avec d’autres participants au programme de psychologie de la Northern Illinois University Adrien Fell, du Early Learning Development Center, et Viviana Castillo , (à droite) enseignant à la Cortland Elementary School, explique comment le programme les aidera à atteindre leurs objectifs de carrière. (Mark Busch – [email protected] )

« Il y a un grand besoin de [a school pyschologist] pour les plus petits aussi. J’ai une fille aînée au lycée qui a traversé beaucoup de problèmes de santé mentale au cours des dernières années. Je vois aussi le besoin là-bas aussi, au niveau communautaire, pas seulement pour les petits. Même les familles qui soutiennent ces plus jeunes apprenants aussi, je pense qu’elles ont toutes besoin de soutien, juste d’idées et de moyens de s’aider elles-mêmes.

— Adrien Fell