Comment 2022 a continué à battre de nouveaux records de conditions météorologiques extrêmes dans un «monde plus volatil et instable» | Actualité Climatique

De la chaleur estivale dans tout l’hémisphère nord à une sécheresse cruelle infligeant une faim massive en Afrique de l’Est, 2022 a été presque implacable dans des conditions météorologiques extrêmes.

Alors que des dangers tels que les ouragans et les incendies de forêt se produisent naturellement, la dégradation du climat les aggrave, selon les scientifiques.

Et ils conviennent que les phénomènes météorologiques extrêmes vont devenir “plus fréquents dans la plupart des endroits du monde”, a averti le professeur Tom Oliver, spécialisé en écologie et biologie évolutive à l’Université de Reading.

Mais ce qui est moins connu, c’est “la manière dont ces événements interagissent les uns avec les autres et provoquent des effets d’entraînement”, a-t-il déclaré.

“Les conditions météorologiques extrêmes sont impliquées dans les pénuries alimentaires, les déplacements humains massifs et les conflits géopolitiques.

“Ces cascades de risques complexes sont impossibles à prévoir avec précision mais, en règle générale, nous sommes confrontés à un monde plus volatil et instable en raison de l’accélération du changement climatique”, a-t-il ajouté.

Voici seulement sept nouveaux records battus en 2022 :

Des incendies se sont déclarés en Angleterre lors de la canicule de juillet



1. La chaleur record au Royaume-Uni a laissé les gens et les infrastructures du mal à faire face

Pour la première fois, les températures ont grimpé à 40°C au Royaume-Uni cet été, un événement rendu dix fois plus probable par le changement climatiquedisent les scientifiques.

Les conditions météorologiques extrêmes ont bloqué les vols, déformé les lignes de train et alimenté des incendies dévastateurs qui ont détruit des maisons.

Mike Kendon du Met Office a déclaré à l’époque que ce qui ressortait était “à quel point la chaleur était plus répandue” que lors des vagues de chaleur précédentes.

“Les records de température ont tendance à être battus par des quantités modestes et par quelques stations seulement, mais la chaleur récente a battu le record national de 1,6 ° C et dans une vaste région du pays”, a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble de l’Europe, la température moyenne a été la plus élevée jamais enregistrée pour la période d’août et d’été avec des “marges substantielles” de 0,8°C pour août et de 0,4°C pour l’été, selon le Copernicus Climate Change Service.

Poissons morts laissés sur le lit asséché de la rivière Tille à Lux, France, en août. Photo : AP



2. La pire sécheresse en Europe depuis 500 ans

Toute cette chaleur a alimenté l’Europe la pire sécheresse depuis quelque 500 ans, selon une analyse préliminaire. Les conditions desséchées ont ratatiné les plantes et les rivières, laissant des hordes de poissons morts et des récoltes ratées.

La sécheresse a exacerbé la crise énergétique en évaporant l’eau des lacs hydroélectriques et en entravant le refroidissement des centrales nucléaires.

Ce qui l’a rendue si mauvaise, c’est que “la majeure partie de l’Europe” a été exposée à des vagues de chaleur et à un temps sec, un chercheur de l’UE a déclaré.

Lors de la deuxième pire sécheresse, en 2018, le temps sec et chaud en Europe centrale et septentrionale a été partiellement compensé par des conditions humides dans le sud.

Photo : AP



3. Famine déclenchée par la sécheresse en Afrique de l’Est

Cette année, la Somalie et l’Éthiopie ont subi ce que l’on pense être la pire sécheresse en 40 ans, alimentée par le changement climatique.

Il a conduit les gens à la faim et au bord de la famine, menaçant la vie et les moyens de subsistance de 36 millions de personnes.

Les niveaux catastrophiques de la faim à Madagascar frappée par la sécheresse devraient être un “réveil” au danger actuel et grave du réchauffement climatiquea averti le Programme alimentaire mondial en août, alors que le pays vacillait au bord de la première famine mondiale induite par le changement climatique.

Des centaines de pompiers ont eu du mal à contenir un incendie dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, en juillet



4. Les incendies de forêt en Europe – deuxièmes plus élevés jamais enregistrés, mais la pollution a franchi de nouvelles frontières

Incendies violents et torrides à travers l’Europe ont été alimentés par des vagues de chaleur et des sécheresses plus longues et plus chaudes.

Plus de terres ont été incendiées qu’au cours de toute autre année enregistrée à l’exception de 2017, lorsque le cyclone Ophelia a intensifié un incendie hors saison en octobre au Portugal.

Mais la quantité de pollution nocive a atteint un nouveau record, les émissions totales de l’Union européenne et du Royaume-Uni de juin à août 2022 étant considérées comme les plus élevées pour ces mois depuis l’été 2007.

Les émissions des feux de forêt sont une source importante de polluants atmosphériques, qui salissent l’air et nuisent à la santé humaine.

“La saison des incendies de cette année a été très intense en termes de zones brûlées, mais surtout en termes de [the] nombre d’incendies et niveaux de danger d’incendie”, a déclaré à Sky News le Dr Jesús San-Miguel-Ayanz, de l’unité de gestion des risques de catastrophe de la Commission européenne.

Photo : AP



5. L’Inde et le Pakistan chauffent “un signe des choses à venir”

Alors que le Pakistan et l’Inde étouffaient dans une vague de chaleur printanière, les scientifiques ont averti que des températures record avaient été atteintes 100 fois plus probable par la crise climatique.

C’était un “signe des choses à venir”, ont-ils déclaré en publiant l’étude.

L’Inde a connu son mois de mars le plus chaud depuis le début des records il y a plus de 120 ans, et les températures à la surface des terres dans le sud d’Ahmedabad ont grimpé à 65°C en avril.

La chaleur écrasante a aggravé les pénuries d’énergie, avec une augmentation de la demande laissant de nombreuses personnes sans électricité. Il a également anéanti 50% des rendements de certaines cultures.

Lorsque le mercure a grimpé à 50,2 ° C à Nawabshah, une ville du sud du Pakistan, on pensait qu’il s’agissait de la température la plus élevée jamais mesurée de manière fiable en avril pour n’importe quel endroit sur Terre.

Une vue aérienne de maisons endommagées et inondées après que l’ouragan Ian a déchiré le comté de Lee en Floride, aux États-Unis. Pic: ABC via Reuters



6. Compter le coût de l’ouragan Ian

Ouragan Ian est la catastrophe la plus coûteuse de cette année, avec des pertes assurées préliminaires estimées à 50 milliards de dollars (41,1 milliards de livres sterling).

L’ouragan de catégorie 4 a touché terre dans l’ouest de la Floride fin septembre avec des vents extrêmes, des pluies torrentielles et des ondes de tempête.

Le Swiss Re Institute prédit qu’il s’agira du deuxième sinistre assuré le plus coûteux après l’ouragan Katrina en 2005, après le super ouragan Sandy de 2012 qui a submergé New York et le New Jersey.

Les conséquences de l’ouragan Ian ont entraîné une augmentation des infections d’une bactérie rare mangeuse de chair.

Des maisons sont entourées par les eaux de crue dans la ville de Sohbat Pur, un district de la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, Photo: AP



7. De violentes inondations au Pakistan ont fait éclater les berges et les records

De la mi-juin à la fin août, de vastes régions du Pakistan ont subi des pluies de mousson record.

Il a infligé des crues soudaines et des glissements de terrain, et a vu déborder des rivières et des lacs glaciaires. Les inondations ont déraciné plus de 32 millions de personnes, détruit 1,7 million de maisons et tué plus de 1 700 personnes.

La nation sud-asiatique a reçu plus de trois fois ses précipitations habituelles en août, ce qui en fait le mois d’août le plus humide depuis

1961.

Deux provinces du sud, le Sind et le Balouchistan, ont connu leur mois d’août le plus humide jamais enregistré, recevant respectivement sept et huit fois leurs totaux mensuels habituels.

Les dommages de plusieurs milliards de dollars infligés au pays à revenu intermédiaire, qui a fait relativement peu pour provoquer le changement climatique, a relancé le débat sur qui paie pour les catastrophes climatiques.

