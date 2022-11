Comment 2 meilleurs amis ont revêtu les galons d’officiels et ont marqué l’histoire du hockey de la Terre-Neuve

La fin de semaine dernière, Leah Rideout, qui est partie, et Clare Howie sont devenues les deux premières femmes à arbitrer au niveau masculin junior B à Terre-Neuve-et-Labrador. (Mike Moore/CBC)

Ils ont appris les ficelles du métier ensemble et maintenant ils écrivent l’histoire ensemble. Clare Howie, de Paradise, et Leah Rideout, de Clarenville, sont les premières femmes à arbitrer au hockey junior B à Terre-Neuve-et-Labrador, le plus haut niveau jamais atteint par des femmes en galons dans la province.

“Je pense que c’est un pas énorme pour nous à Terre-Neuve-et-Labrador en tant qu’arbitres, c’est certain. Nous avons déjà vu à travers le pays que les femmes font déjà ce genre de choses”, a déclaré Howie, qui a enfilé les brassards orange de l’arbitre dimanche alors que la première femme du jeu à le faire au niveau junior.

Et il est normal que le duo partage une étape aussi importante pour les femmes du hockey à T.-N.-L. — elles ont gravi les échelons des arbitres ensemble à chaque étape, obtenant ensemble des diplômes en kinésiologie à l’Université Memorial et travaillant même pour la même entreprise que partie de leur stage.

Les deux se sont rencontrés à Gander, alors qu’ils participaient au Programme d’excellence des officiels, le cheminement de développement de Hockey Canada pour les aspirants officiels.

« Nous avons été sélectionnées pour aller à OPOE à Gander pour le camp féminin des moins de 16 ans et nous avons tout simplement cliqué », a déclaré Rideout, qui est devenue la première juge de ligne junior B dans un match la veille des débuts de Howie.

“On dirait toujours que nous nous alignons ensemble.”

Calmer les nerfs

Rideout a fait ses débuts comme arbitre à Clarenville, où il y avait simplement besoin de plus d’arbitres dans la ville d’un peu plus de 6 000 habitants.

À 18 ans, elle a commencé à prendre un peu plus au sérieux ce qui n’était au début qu’un emploi d’hiver, a-t-elle dit, voyant de plus grandes opportunités se présenter avec les tournois de l’Atlantique organisés dans sa ville natale.

Pour Howie, les choses ont évolué à partir d’une simple suggestion d’un ami à Paradise de faire fonctionner l’horloge de jeu pour les matchs de hockey mineur dans leur communauté.

Rideout, à gauche, se prépare à entrer dans l’histoire en tant que première juge de ligne de la Ligue de hockey junior de St. John’s. (Ligue de hockey junior de St. John’s/Facebook)

Les jeunes arbitres apprennent de l’expérience et sont guidés dans leur travail par des vétérans chevronnés qui fournissent des commentaires après chaque match.

Au fur et à mesure que la paire progressait, leur confiance augmentait également – ​​et la confiance du personnel supérieur des officiels.

“Ils ont vraiment mis beaucoup de confiance en nous. Donc, quand ils nous ont assigné ces matchs ce week-end, ce fut un vrai choc, honnêtement. C’était un sentiment irréel de faire partie de l’histoire”, a déclaré Rideout.

“Nous en avons parlé au travail. Nous étions un peu nerveux, nous ne voulons pas que quiconque le sache. Nous suivions simplement le courant, faisons notre échauffement, mettons nos écouteurs, faisons comme n’importe quoi autre jeu, faisons simplement notre travail.”

Cependant, leurs jeux ne ressemblaient à aucun autre jeu auparavant. Le buzz se développait avant chacun de leurs affrontements sur ce qui se passait.

Howie était tout sourire ce week-end après être devenue la première femme à arbitrer dans la Ligue de hockey junior de St. John’s. (Ligue de hockey junior de St. John’s/Facebook)

Une tradition de longue date dans le hockey veut que les joueurs recrues effectuent seuls le premier tour d’échauffement, tandis que leurs coéquipiers se tiennent à la porte et regardent.

Pour les arbitres, ce n’est pas différent. Rideout et Howie ont fait leurs premiers pas sur la glace cette fin de semaine en solo.

“Je ne savais pas vraiment tout sur le tour des recrues, mais ils étaient comme, ‘Tu fais le tour des recrues.’ Je sortirais en premier et ils me suivraient. C’est ce qu’ils m’ont dit », a déclaré Howie.

“Je tire et quand je prends ce virage, je regarde en arrière, puis je ris et je vois qu’ils ne me suivent pas.”

Longue période à venir

Lorsqu’Ed Flood a été élu arbitre en chef de Hockey Terre-Neuve-et-Labrador en 2017, l’augmentation du nombre d’officielles était l’une de ses priorités.

Lorsque Flood est intervenue, 68 femmes officiaient au hockey dans la province. Ce nombre est passé à 108 avant la pandémie – environ 18% du personnel d’arbitrage total de Hockey NL.

Mais la pandémie a nui aux chiffres de l’organisation, obligeant certains officiels à s’éloigner complètement du jeu. Cependant, a déclaré Flood, HNL est de retour à 78 femmes qui appellent les jeux, et ce nombre devrait augmenter à mesure que les programmes d’entraînement se terminent ce mois-ci.

Et bien que le sport ait toujours été dominé par les hommes – dans le jeu et l’arbitrage – Flood a déclaré que les matchs du week-end dernier avec Howie et Rideout à la barre étaient une victoire pour tout le monde.

Rideout et Howie célèbrent leur exploit. (NL Balance & Dizziness Centre/Facebook)

Il a dit que la poussée venait de la ligue elle-même, du coordinateur de zone Steve Orr, Sheldon Keough du Metro Referees Association et l’officiel Chris Bishop, qui s’occupe de la programmation.

“Ils ont décidé il y a peu de temps, si nous avons des officiels suffisamment talentueux pour faire cela, suffisamment qualifiés pour le faire, qu’ils soient ou non des hommes ou des femmes, cela ne devrait pas avoir d’importance”, a déclaré Flood.

“Ils ont travaillé très fort au cours des deux dernières années pour perfectionner leurs compétences, se faire remarquer suffisamment et avoir les compétences pour arbitrer à ce niveau.”

Quant à Howie et Rideout, ils s’imprègnent de l’expérience et assurent à tout le monde que les matchs du week-end dernier n’étaient pas uniques.

“C’est assez génial d’écrire l’histoire avec votre meilleur ami”, a déclaré Howie.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador