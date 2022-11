Comment 2 étudiants universitaires s’intègrent à la résidence pour aînés de Québec

Une initiative de logement à Québec tente d’offrir des solutions à deux problèmes d’actualité dans la province : la difficulté pour les étudiants universitaires de trouver des logements abordables et l’isolement des personnes âgées en résidence.

Jeanne Huard, 20 ans, étudiante en sciences politiques et Alicia Verrelli, 21 ans, étudiante en géographie, ont emménagé en septembre à la résidence pour personnes âgées Jardins Saint-Sacrement.

Les étudiants de l’Université Laval échangent 10 heures de travail bénévole par semaine contre la nourriture et l’hébergement dans la résidence privée pour aînés, appelée RPA (résidence privée pour aînés).

En entrevue avec Radio-Canada, ils disent apprécier l’expérience, une innovation à Québec.

“Vivant [and] discuter avec les personnes âgées de notre vie ou de la leur, ça nous permet de mélanger nos conceptions du monde », a déclaré Huard. « C’est très enrichissant.

“Nous créons des activités et des façons d’encourager ce genre de socialisation. Nous dînons avec les résidents, nous organisons l’activité occasionnelle”, a déclaré Verrelli.

Des résidents enthousiasmés par l’expérimentation

L’idée est partie de deux bénévoles, raconte Alan Burns, le directeur de la résidence Jardins Saint-Sacrement.

Il dit qu’ils ont commencé à lire et à rechercher les avantages de la vie intergénérationnelle et comment la mettre en œuvre de manière créative dans leur établissement – ​​quelque chose qui a déjà été fait dans d’autres parties de la province, y compris une résidence pour personnes âgées à Trois-Rivières.

Jeanne Huard est assise avec un résident de la résidence pour personnes âgées Jardins Saint-Sacrement. Elle et Verrelli sont les deux plus jeunes locataires de la résidence. (Magalie Masson/Radio-Canada)

Le comité organisateur de ce projet affirme que l’objectif est de répondre à trois enjeux clés : l’isolement des aînés, la pénurie de logements et la pénurie de main-d’œuvre.

Burns dit que les résidents s’amusent beaucoup avec le projet.

“Ils l’ont reçu avec enthousiasme, beaucoup de joie”, a déclaré Burns.

Burn pense que les coûts sont compensés par les retours. Il espère que les personnes âgées moins isolées verront une amélioration de leur qualité de vie et de leur état de santé général. Il pense que cela pourrait même finir par faire économiser de l’argent au système de santé.

Francine Audet, une résidente de Saint-Sacrement, dit que les deux jeunes femmes sont comme une “bouffée d’air frais”.

“Cela nous fait changer d’avis, et c’est ce dont nous avons besoin. Parce que les personnes âgées sont plus enclines à rester [alone] à la maison. Et avec ça, ça les fait sortir », a ajouté la résidente Blanche Lavoie.

“La voie du futur”

Ce genre de programme est « la voie de l’avenir », dit Pierre Lynch, le président d’un groupe qui représente les retraités du Québec — le Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

Il note que vivre dans des espaces multigénérationnels est bon pour toutes les personnes concernées, mais particulièrement pour les retraités et les personnes âgées qui peuvent être particulièrement vulnérables au sentiment d’isolement.

“Pour beaucoup de gens qui restent seuls, c’est leur condition de vie constante, être isolés et n’avoir personne à qui parler ou à qui s’occuper si jamais ils ont des besoins”, a déclaré Lynch.

“Lorsque vous cessez d’être sur le marché du travail, vous avez tendance à être perçu comme quelqu’un qui n’est plus utile à la société.”

Pierre Lynch dit qu’il est important que les seniors se sentent « utiles » à la société. Il dit que la vie multigénérationnelle peut apporter ce sens du but. (Soumis par Pierre Lynch)

Le mélange des groupes d’âge peut transformer les foyers pour personnes âgées en un microcosme de la société extérieure, où les personnes âgées ne se sentent plus comme des «parias», a-t-il déclaré.

“Cela améliore leur estime de soi. Cela améliore leur santé… ils ont le sentiment de pouvoir contribuer en partageant leur expérience et leur expertise.”

Faire avancer le projet

Burns espère que d’autres RPA suivront leur exemple et introduiront des initiatives similaires, ajoutant que les lignes téléphoniques n’ont cessé de sonner ces derniers jours.

“Il y a des gens qui appellent pour obtenir plus d’informations”, a déclaré Burns. Mais il ajoute : « Il faudra de la créativité pour faire avancer ce projet.