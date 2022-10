Comment 165 travailleurs ont garé des remorqueurs et gelé un chantier naval de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Près de 1 000 employés des quais de North Vancouver sont en congé alors qu’une bataille entre les exploitants de remorqueurs et leur employeur paralyse l’une des plus grandes opérations de construction navale du pays.

Le gouvernement fédéral est intervenu pour tenter de résoudre un différend entre Seaspan et 165 employés de remorqueurs en grève, qui ont été rejoints sur des lignes de piquetage par d’autres syndicats au chantier naval et à la cale sèche du monolithe maritime de North Vancouver.

La grande majorité de ces travailleurs ne sont pas eux-mêmes en grève, mais ont refusé de se présenter au travail en solidarité avec les capitaines de remorqueurs et les ingénieurs de la Guilde de la marine marchande du Canada, qui ont déclaré une impasse à la table de négociation fin août.

Depuis, l’entreprise s’est adressée au BC Labour Relations Board et à la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le but de faire déclarer le piquetage illégal, sans succès. Le résultat est que le travail dans les chantiers navals, où les employés remplissaient des contrats d’un milliard de dollars pour la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne, s’est arrêté.

Ainsi, alors que d’autres entreprises de remorqueurs ont largement pris le relais des opérateurs en grève pour Seaspan, c’est la branche de construction navale de l’entreprise qui subit le plus gros coup de l’action.

Pendant des semaines, ni l’entreprise ni la guilde n’ont parlé publiquement de ce qui n’allait pas exactement à la table de négociation. Le Tyee a appris que les parties ne pouvaient pas concilier les différences sur les salaires, un nouveau système d’horaire de travail et les problèmes de sécurité, s’aggravant dans un différend qui touche maintenant environ 1 000 employés et l’une des plus grandes opérations de construction navale et de remorqueurs de la province.

“Ce n’est pas la résolution que nous voulons”, a déclaré le directeur des communications de Seaspan, Ali Hounsell. « Ce n’est pas là où nous voulons être. Ce n’est pas là que quelqu’un préférerait être.

Problème au bord de l’eau

Il n’y a pas de journée normale pour un équipage de remorqueur.

Les 30 bateaux de Seaspan transportent des navires de croisière jusqu’au port. Ils transportent des cargaisons massives de produits chimiques et de pétrole. Ce sont les fourmis ouvrières du port de Vancouver, un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement du Canada.

Seaspan, l’une des sociétés de Washington, est surnommée “la grosse machine rouge”, en partie parce que sa flotte de remorqueurs est l’une des plus importantes et des plus fréquentées du port. Le travail demande des années de formation et d’expérience et les travailleurs sont rares.

La dernière convention collective de ces travailleurs avec Seaspan a expiré il y a trois ans. Les négociations ont commencé au début de 2020 et ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19.

Quand ils reviendront à la table, les différences se révéleront irréconciliables. Hounsell a déclaré que l’offre du syndicat est “bien au-delà de ce qu’ils peuvent se permettre” sans rendre l’entreprise insoutenable.

“C’est bien en dehors des accords que nous avons eus avec nos autres unités de transport maritime Seaspan cette année”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la concurrence croissante dans le port signifie que l’acceptation de la proposition du syndicat pourrait détruire les emplois mêmes qu’ils tentent de protéger et d’améliorer. “C’est une offre qui ne nous permet pas vraiment d’avoir un avenir durable pour le secteur du transport maritime”, a déclaré Hounsell.

La Guilde de la marine marchande du Canada n’a pas répondu aux multiples appels téléphoniques et courriels envoyés depuis mardi dernier. Les membres de la guilde ont déclaré à The Tyee que les deux parties avaient initialement convenu de ne pas parler aux médias des termes du différend.

Mais The Tyee a parlé à des membres du syndicat connaissant les négociations qui ont demandé à ne pas être identifiés, ainsi que des communications qui mettent en évidence une profonde division avec la position de l’entreprise.

Dans une brochure distribuée aux membres, la guilde a déclaré que la proposition de Seaspan “offrirait des salaires bien inférieurs aux normes de l’industrie et aux niveaux d’inflation actuels” et créerait des changements dans le système de travail qui “réduiraient le personnel, augmenteraient les risques et augmenteraient la fatigue des opérateurs”.

Ils font également référence à des changements dont certains membres du syndicat craignent qu’ils n’affectent les emplois et la sécurité environnementale.

Les membres du syndicat disent que Seaspan a proposé de remplacer les ingénieurs des remorqueurs par du personnel ayant obtenu un certificat fédéral distinct. C’est légal, mais les membres du syndicat craignent que cela n’affecte les emplois des ingénieurs et n’augmente le risque d’accident environnemental, étant donné que ces remorqueurs transportent parfois des produits chimiques et du pétrole le long de la côte de la province.

« Nous nous conformerons toujours aux règlements et aux exigences de Transports Canada », a déclaré la porte-parole de Seaspan, Jessica Gares. “Notre proposition est entièrement conforme et nous permet de rendre l’entreprise plus durable et compétitive.”

Entrez les fédéraux. Les opérations de remorqueurs de Seaspan sont réglementées par le gouvernement fédéral. En septembre, des médiateurs du gouvernement se sont joints aux parties pour tenter de retrouver le chemin de la table de négociation.

“La semaine dernière, les deux parties ont rencontré quelqu’un de l’équipe fédérale et malheureusement il n’y a eu aucun progrès à la suite de cela”, a déclaré Hounsell le 29 septembre.

La grève et le piquet ont interrompu les travaux sur plusieurs contrats fédéraux massifs. Les chantiers navals de Vancouver terminaient l’un des deux navires non destinés au combat qu’ils construisent pour la Marine canadienne, un contrat évalué à plusieurs milliards, et un navire distinct pour la Garde côtière.

Une porte-parole du ministère de la Défense nationale a déclaré à The Tyee qu’elle n’était pas préoccupée par le retard.

“Pour le moment, la construction active des navires n’est pas en cours, mais les travaux de conception et d’ingénierie se poursuivent”, a écrit le porte-parole de la Garde côtière canadienne, Barre Campbell. “Il serait prématuré de commenter les impacts potentiels sur la construction du navire et le calendrier de livraison actuel de 2025.”

Le porte-parole du ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré qu’il suivait de près le conflit. “Nous exhortons les parties à parvenir à un accord à la table”, a écrit Michelle Johnston.

Hot-dogs et incertitude sur la ligne

Par un mercredi matin croustillant, Becky Lupton passait une autre journée sur la ligne de piquetage. Des électriciens, des tuyauteurs et des soudeurs lisent des livres, discutent autour d’un café et dégustent des hot-dogs et des hamburgers préparés sur deux grills distincts. L’un d’eux a passé un chapeau, essayant de récolter des fonds pour une pizza.

La plupart de ces travailleurs des chantiers navals ne sont pas en grève mais ont refusé de franchir la ligne de piquetage en solidarité avec la guilde.

Seaspan s’est adressé à la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique en faisant valoir que cela constituait une grève illégale. Mais la vice-présidente du conseil, Stephanie Drake, a rejeté cette demande.

« Le respect d’une ligne de piquetage est fondamental pour la solidarité syndicale et est depuis longtemps reconnu et inscrit dans le Code comme une exception à la définition de la grève », a-t-elle écrit le 15 septembre.

L’entreprise a ensuite porté l’affaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, demandant une injonction qui empêcherait les travailleurs du remorqueur d’établir des lignes de piquetage. Le North Shore News a été le premier à signaler que le juge George MacIntosh avait rejeté cette demande mardi dernier.

La nouvelle a été bien accueillie sur la ligne de piquetage, où des membres de différentes sections locales ont lancé un frisbee et bu des tasses de café Tim Hortons. Certains portaient des T-shirts avec le slogan : « 2 % c’est pour le lait, pas pour les augmentations de salaire ».

Seaspan estime qu’environ 900 employés ne se sont pas présentés au travail.

Hounsell a déclaré que cela avait entraîné l’arrêt des travaux au chantier naval. Elle a dit que cela avait également affecté les affaires de la cale sèche, qui effectue entre autres des réparations d’urgence pour certains navires.

« Nous devons nous rappeler les impacts sur les gens ici. Il s’agit de 165 personnes qui ont un impact sur près de 900 personnes sur le chantier naval », a déclaré Hounsell. “Ce n’est pas leur combat, ce n’est pas leur grève.”

Lundi, les avocats de Seaspan étaient de retour devant la commission des relations de travail de la Colombie-Britannique, leur demandant de reconsidérer leur décision antérieure qui confirmait la légalité du piquet de grève.

Lupton, président de la section locale 213 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, espère que les négociations reprendront afin que le piquetage puisse prendre fin. Elle blâme l’entreprise pour le retard et craint que l’attente n’oblige certains de ses collègues syndiqués à chercher du travail ailleurs.

“Nous espérons toujours que l’entreprise nous contactera et recommencera à négocier avec CMSG”, a déclaré Lupton. « En fin de compte, nous respectons une ligne de piquetage et nous continuerons de le faire. Mais il y a certaines réalités auxquelles tout le monde est confronté après un certain laps de temps. Je pense que beaucoup de gens regardent leurs outils et trouvent peut-être un autre travail.

Paul Hilder est le président du Council of Marine Carriers, qui représente les membres de l’industrie des remorqueurs et des chalands, y compris Seaspan, où il a été vice-président jusqu’en 2021.

Hilder dit que le différend acrimonieux survient au milieu de forces opposées pour les deux parties à la table de négociation.

« Il y a les pressions extérieures sur l’entreprise, la concurrence qui arrive sur le marché et le coût élevé des affaires. Et il y a la réalité pour l’employé de vivre en Colombie-Britannique et à Vancouver en général avec l’inflation actuelle et le coût de la vie. C’est difficile des deux côtés », a déclaré Hilder.

Ce n’est pas la première fois que le syndicat et l’entreprise s’affrontent. En 2014, les parties ont convenu d’un arbitrage fédéral.

Hilder a déclaré que l’arbitrage, bien qu’une option, n’a jamais été le moyen idéal pour résoudre un différend de ce type.

Il a noté que la flotte de remorqueurs de Seaspan est l’une des plus importantes des quais de Vancouver. Pour l’instant, a-t-il dit, d’autres compagnies de remorqueurs pourraient probablement absorber l’excédent de travail. Mais il espère que tout le monde sera bientôt de retour au travail.

“J’espère que les parties pourront revenir à la table et arriver à un règlement négocié qui soit équitable pour les deux parties plutôt que d’en avoir un mandaté, ce qui n’est jamais bon”, a déclaré Hilder. “Personne ne sort heureux quand cela arrive.”

TravailTransport