Comment 15 opportunités manquées contre les 49ers ont coûté aux Packers 2023 un voyage au match de championnat NFC

Le premier but des 49ers – juste après le turnover sur les downs – a été un désastre. Brock Purdy a converti un 3e et 1 avec un furtif et Christian McCaffrey a converti un 3e et 1 avec une courte course, jetant du sel dans la plaie de l’incapacité des Packers à exécuter les deux mêmes jeux de courte distance un entraînement plus tôt. Peu de temps après les conversions, De’Vondre Campbell s’est débloqué lors d’un blitz mais n’a hésité qu’une demi-seconde, ce qui a permis à Purdy de réussir une passe perturbée. Sans hésitation, il est certainement possible que Campbell aurait livré un sac écrasant et un éventuel sac-fumble. Quelques jeux plus tard, Purdy a lancé une balle hors des limites alors qu’il était sous pression dans la zone de plaquage, mais n’a pas été signalé pour échouer. La pénalité aurait pu aider à mettre fin au trajet. Aux 3e et 6e, Purdy est sorti hors calendrier pour trouver George Kittle, qui a battu Darnell Savage sur le terrain pour un touché. Les Packers ont eu quatre ou cinq occasions de quitter le terrain, mais ne l’ont pas fait, et les 49ers ont pris leur première avance.