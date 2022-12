Comment 15 minutes par jour peuvent vous rendre plus en forme

La vie est pleine de priorités concurrentes, et vous pourriez supposer que vous n’avez pas le temps de vous entraîner correctement à moins que vous ne puissiez vous consacrer une heure à votre journée. Mais saviez-vous que faire de l’exercice pendant seulement 15 minutes par jour peut avoir un impact important sur votre santé globale ?

Quinze minutes peuvent ne pas vous sembler beaucoup, mais les experts en fitness et les études scientifiques s’accordent à dire que c’est suffisant pour faire la différence. N’importe quelle quantité d’exercice vaut mieux que zéro. Si vous êtes nouveau à la forme physique ou n’avez pas été actif depuis longtemps, un court entraînement de 15 minutes peut être préférable pour commencer de toute façon.

Le Collège américain de médecine sportive recommande de commencer la lumière quand il s’agit de remise en forme avec seulement 10-15 minutes d’activité par jour. Qu’il s’agisse de marcher ou de quelque chose de plus complexe, ces courtes séances d’entraînement peuvent toujours être extrêmement bénéfiques pour votre corps. De plus, commencer petit vous aidera à établir une routine d’entraînement au quotidien.

Gardez à l’esprit que les recommandations d’exercices ne sont pas uniformes, il faudra donc peut-être un certain temps pour déterminer ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez et ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez des problèmes de santé qui pourraient affecter votre routine d’exercice, assurez-vous de parler avec votre fournisseur de soins de santé avant de commencer un nouveau régime. Voici ce qu’il faut savoir sur la façon de commencer à faire de l’exercice pour une meilleure santé globale.

Commencez simplement

Mei Xu/EyeEm/Getty Images



En cas de doute, commencez par marcher. La marche est un excellent moyen de faire bouger votre corps sans être submergé. De plus, vous pouvez ajouter 15 minutes de marche pour Ton train-train quotidien même si vous n’avez jamais fait d’exercice auparavant, c’est aussi simple que cela.

Faire une marche rapide peut aider à accélérer votre rythme cardiaque. Selon le École de santé publique de Harvard, cela peut, à son tour, aider à abaisser la tension artérielle et augmenter l’énergie. Cela habituera également votre corps à une routine d’entraînement et commencera à développer votre endurance. Pour profiter pleinement des avantages d’un entraînement à pied, n’oubliez pas que vous ne faites pas de lèche-vitrines. Assurez-vous que votre rythme est suffisamment rapide pour augmenter votre respiration tout en vous permettant de poursuivre une conversation.

Assurez-vous que vous portez bonnes chaussures de marche qui fournissent un soutien suffisant pour vos pieds. Trouvez un sentier tranquille dans la nature pour ajouter des avantages pour la santé mentale à l’offre, ou écoutez de la musique ou un podcast pour faire passer le temps plus rapidement. Cela peut être particulièrement utile si vous craignez de vous concentrer sur le temps qu’il vous reste plutôt que de simplement profiter de la promenade.

Et vous pouvez marcher partout où cela convient à votre style de vie – que vous vous promeniez dans le parc, dans votre quartier, sur un tapis roulant ou même autour de votre appartement, le mouvement est le mouvement. N’ayez pas peur de faire preuve de créativité avec votre temps de marche ou de l’intégrer à votre vie quotidienne. Si vous utilisez le transport en commun, par exemple, vous pourriez marcher jusqu’au prochain arrêt plutôt que celui le plus près de chez vous.

Plus vous marcherez, plus vous commencerez probablement à marcher plus vite, ce qui est formidable, car votre sang pompera davantage. Cela vous permettra également de passer à d’autres entraînements plus intenses. Ne vous sentez pas obligé de vous forcer dans ces séances d’entraînement – allez à un rythme avec lequel votre corps est à l’aise. Il n’y a pas d’urgence à se diriger vers un entraînement rigoureux. Le simple fait de marcher 15 minutes par jour peut vraiment faire une différence dans votre état de santé général.

Autres entraînements de 15 minutes à essayer

Tony Anderson/Getty Images



Que vous ne vouliez pas marcher pour votre objectif de mouvement quotidien ou si vous êtes prêt à relever un défi, vous pouvez essayer d’autres séances d’entraînement de 15 minutes.

Certains entraînements de 15 minutes qui peuvent fonctionner pour une variété de niveaux de forme physique comprennent :

Yoga: Pratiques de yoga exécutez toute la gamme des niveaux d’expérience, de sorte que vous pouvez parcourir quelques séquences dans votre salon dans des poses qui vous conviennent. Selon le style de yoga que vous pratiquez, vous pouvez incorporer des étirements, des exercices aérobiques et/ou de la musculation.

exécutez toute la gamme des niveaux d’expérience, de sorte que vous pouvez parcourir quelques séquences dans votre salon dans des poses qui vous conviennent. Selon le style de yoga que vous pratiquez, vous pouvez incorporer des étirements, des exercices aérobiques et/ou de la musculation. Entraînement à l’intervalle de haute intensité: HIIT est un excellent moyen d’augmenter votre fréquence cardiaque lorsque vous faites de courtes rafales de cardio à effort maximal, suivies de courtes périodes de repos. Parce que les intervalles sont courts et personnalisables, vous pouvez facilement les adapter à 15 minutes. N’oubliez pas de laisser une journée de repos entre les entraînements HIIT. Si vous vous entraînez cinq jours par semaine par exemple, vous pouvez inclure un entraînement HIIT le lundi, mercredi et vendredi, laissant le mardi et le jeudi pour un type d’entraînement différent.

est un excellent moyen d’augmenter votre fréquence cardiaque lorsque vous faites de courtes rafales de cardio à effort maximal, suivies de courtes périodes de repos. Parce que les intervalles sont courts et personnalisables, vous pouvez facilement les adapter à 15 minutes. N’oubliez pas de laisser une journée de repos entre les entraînements HIIT. Si vous vous entraînez cinq jours par semaine par exemple, vous pouvez inclure un entraînement HIIT le lundi, mercredi et vendredi, laissant le mardi et le jeudi pour un type d’entraînement différent. Entraînement au poids de corps : Entraînements au poids du corps sont idéales pour les débutants en fitness car vous pouvez les faire à la maison et elles ne nécessitent aucun équipement – vous utilisez littéralement votre propre poids corporel comme résistance. Ces exercices incluent des choses comme des pompes et des redressements assis. Comme pour le HIIT, vous pouvez les faire en circuits courts lorsque vous disposez de 15 minutes de rechange.

sont idéales pour les débutants en fitness car vous pouvez les faire à la maison et elles ne nécessitent aucun équipement – vous utilisez littéralement votre propre poids corporel comme résistance. Ces exercices incluent des choses comme des pompes et des redressements assis. Comme pour le HIIT, vous pouvez les faire en circuits courts lorsque vous disposez de 15 minutes de rechange. Entraînements pour tout le corps : Lorsque vous disposez de peu de temps, il est logique de faire des exercices qui font travailler plusieurs groupes musculaires différents à la fois. Certaines activités, comme la natation ou l’aviron, sont de véritables exercices pour tout le corps. Vous pouvez également alterner les exercices pendant 15 minutes pour faire travailler tout votre corps, par exemple des pompes avec des squats.



Est-ce que 15 minutes suffisent ?

La Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes recommande 150 minutes d’exercice modéré chaque semaine pour les adultes, ce qui se résume à 30 minutes par jour si vous vous entraînez cinq jours et que vous vous reposez pendant deux. Mais que faites-vous si vous n’avez vraiment que 15 minutes par jour à consacrer à l’entraînement ?

Vous serez heureux de savoir que plusieurs études au fil des ans, ont constaté les avantages de courtes durées d’exercice, telles que 10, 15 ou 20 minutes par jour. Par exemple, un 2011 étudier dans The Lancet ont conclu que s’entraîner 15 minutes par jour augmentait l’espérance de vie. Un 2016 étude à la Société Européenne de Cardiologie ont constaté que les personnes âgées qui faisaient de l’exercice 15 minutes par jour avaient un risque de décès plus faible. Même 15 minutes d’activité vigoureuse par la semaine était liée à un risque plus faible de décès prématuré dans un étude 2022.

Wera Rodsawang/Getty Images



Souvent, une séance d’entraînement de 15 minutes est un remplissage d’espace ou un tremplin, mais ce n’est pas obligatoire. Si vous aimez simplement un entraînement de 15 minutes ou si vous n’avez pas le temps de faire quoi que ce soit de plus, vous pouvez toujours trouver des avantages pour la santé ici. Rappelez-vous certains de vos activités quotidiennes comptent probablement également dans votre quota d’activité physique hebdomadaire.

Gardez à l’esprit que votre routine de conditionnement physique doit toujours être bien équilibrée, même si les séances sont plus courtes. Il est important de pratiquer les deux exercice cardio et musculation, soit à la même heure, soit à des jours différents. Cardio fortifie ton coeur et les poumons, tandis que l’entraînement en force renforce ou tonifie les muscles. Ensemble, ces deux types d’entraînement offrent un entraînement complet qui maintient votre corps en bonne santé dans son ensemble. Il est également important d’inclure des jours de repos dans votre emploi du temps, surtout si vous faites des activités à haute intensité.

En bout de ligne

N’ayez pas peur de commencer par une routine de remise en forme simple après vous être demandé comment commencer à vous entraîner, même si vous ne vous êtes jamais entraîné un seul jour de votre vie. Alors que la salle de gym peut être intimidante et que les vidéos d’entraînement peuvent être intimidantes, quelque chose d’aussi simple que de se promener dans votre quartier peut avoir un effet positif sur votre santé globale. Le simple fait de sortir et de faire bouger votre corps est un excellent moyen d’améliorer votre condition physique. Il existe de nombreuses façons de bouger, le tout est de trouver une routine qui vous convient !

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.