Comment 100 MILLIONS de requins sont massacrés chaque année, y compris des nageoires brutalement coupées de leur vivant pour faire de la soupe

SOUS le pont d’un navire de braconnage notoire au large des côtes du Libéria, des soldats des garde-côtes découvrent une scène de sang inimaginable.

Le congélateur du navire est rempli de cadavres de requins dont les ailerons ont été arrachés. En un seul voyage de 15 jours, son équipage peut abattre 66 000 requins.

Les ailerons de requin sont devenus extrêmement précieux, entraînant la mort de 100 millions de requins chaque année Crédit : AFP

La soupe aux ailerons de requin, qui est un mets délicat en Chine, joue un grand rôle dans l’alimentation du massacre annuel Crédit : AFP

Les pêcheurs prennent les ailerons parce qu’ils sont extrêmement précieux, représentant environ 380 millions de dollars du commerce de produits de requins d’un milliard de dollars par an.

Les ailerons sont particulièrement prisés pour leur utilisation dans la soupe d’ailerons de requin, un mets délicat de la cuisine chinoise.

Le commerce est souvent non réglementé et, dans de nombreux cas, barbare – certains navires coupent les ailerons des requins alors qu’ils sont encore en vie avant de les rejeter à l’eau pour se noyer.

Chaque année, environ 100 millions de requins sont tués en conséquence, leur foie, leur peau et leur cartilage étant également des produits de valeur – la population de certaines espèces s’est effondrée de plus de 90 %.

Le cinéaste Eli Roth explore l’horrible commerce des requins dans son nouveau film Fin on Discovery+ pour Shark Week.

En plus de la souffrance des requins, le bain de sang a des conséquences horribles sur les communautés dans certains des endroits les plus pauvres de la planète, sans parler de l’avenir de l’océan.

« Un océan sans requins est une pensée très, très effrayante », déclare Gary Stokes du groupe de conservation Sea Shepherd dans le film.

« Une fois que nous aurons enlevé tous ces requins, tout le reste ira dans l’anarchie. »

« La pire chose que j’aie jamais vue »

Le finning se produit partout dans le monde – souvent dans des circonstances écœurantes.

Au large des côtes de Los Frailes, au Mexique, Roth assiste à la capture de requins mako pour leurs ailerons.

Les prédateurs sont accrochés et traînés à la surface de l’eau où les pêcheurs les battent à mort avec des battes de baseball avant de les hisser dans le bateau.

« Je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose d’aussi horrible faire vivre un animal », dit Roth dans le film.

« C’est la pire chose que j’aie jamais vue. »

De retour sur le rivage, les pêcheurs coupent les ailerons de leurs prises sur le sable – après séchage pendant 10 jours, ils peuvent obtenir environ 50 £ le kilo pour les ailerons en vendant à une entreprise qui répond à la demande en Chine.

Tu ne vas pas pouvoir pêcher autant de requins dans dix ans Régina Domingue

« Ces gens, c’est l’une des seules ressources dont ils disposent », a déclaré l’écologiste Regina Domingo à Roth.

« Les ailerons valent beaucoup d’argent. Mais ce qu’ils doivent comprendre, c’est que vous ne pourrez pas pêcher autant de requins en dix ans.

L’étonnante demande d’ailerons de requin est due en partie au symbole de statut de la soupe aux ailerons de requin en Chine.

Environ 17 000 tonnes d’ailerons de requins sont expédiés à Hong Kong chaque année, ce qui équivaut à plus de 23 millions de requins morts.

Bien que l’aileron lui-même ne soit pas illégal, il le devient lorsque des espèces menacées sont capturées et tuées – mais les fournisseurs étiquettent souvent à tort de quelle espèce provient leur aileron.

Les tests ADN montrent qu’environ un quart des ailerons sur le marché de Hong Kong proviennent de requins en voie de disparition ou illégaux.

Cartilage insipide imbibé d’eau de javel

La soupe aux ailerons de requin est devenue un plat populaire à servir lors des mariages dans les années 1960 en tant que symbole de statut glamour – elle peut maintenant coûter plus de 70 £ le bol.

Mais la réalité de la façon dont la soupe aux ailerons de requin arrive sur la table est loin d’être glamour.

Les ailerons peuvent être séchés dans des conditions extrêmement insalubres, y compris sur les trottoirs publics.

« C’est ce que j’appelle de la nourriture de gouttière », dit Stokes à propos des ailerons de requin. « Il est couché là dans un caniveau à côté de merde de chien, à côté de mégots de cigarettes et de mort-aux-rats. »

Les gens l’adorent parce que c’est cher Chua Lam

Parce que les ailerons de requin ont également une couleur jaune peu appétissante et une odeur répugnante, ils sont aussi parfois traités avec des produits chimiques toxiques comme l’eau de Javel pour les rendre plus comestibles.

Et même alors, la soupe est faite avec du bouillon d’autres animaux pour lui donner un bon goût.

« Les ailerons de requin n’ont le goût de rien », a déclaré le critique culinaire Chua Lam à Roth. « C’est un très mauvais ingrédient.

« Les gens l’adorent parce que c’est cher. C’est tout. »

Broyé en huile dans un « donjon » flottant

La pratique vraiment horrible du finning en mer – où les requins vivants ont leurs ailerons coupés et sont ensuite rejetés par-dessus bord pour se noyer – est illégale dans 56 pays.

Mais cela reste légal dans la plupart des pays d’Asie du Sud-Est et le finning sur terre n’est pas illégal dans la plupart des endroits tant que tout le corps du requin est récolté et non rejeté en mer.

En conséquence, toutes sortes de produits différents fabriqués à partir de requins sont désormais des produits de grande valeur.

Le cartilage de requin, par exemple, était initialement vendu comme médicament anticancéreux sur la base du mythe selon lequel les requins ne contractent pas le cancer.

Et leur viande est vendue comme aliment, malgré le fait qu’il a été démontré qu’elle contient des niveaux élevés de mercure qui peuvent entraîner un échec de la reproduction et même la mort chez l’homme.

Et leurs foies sont maintenant extrêmement rentables lorsqu’ils sont transformés en huile.

C’est littéralement un donjon où ils sont broyés en pétrole Eli Roth

L’huile est utilisée dans des capsules d’oméga 3 et également dans des produits cosmétiques comme le rouge à lèvres, la crème hydratante et la crème solaire – et certaines des communautés les plus pauvres du monde sont volées en raison de l’énorme demande commerciale.

Les pays d’Afrique de l’Ouest perdent environ 250 millions de livres sterling par an à cause de la pêche illégale, où des braconniers étrangers pillent les stocks de poissons des pays pauvres.

Dans la coque d’un navire pêchant illégalement au large des côtes libériennes, Sea Shepherd a découvert une installation industrielle de production d’huile de poisson.

Selon des documents trouvés à bord, l’équipage était prudemment responsable de la mort d’un demi-million de requins par an pour transformer leur foie en pétrole.

« Vous lisez sur ces sites Web que » nous sommes propres, traçables, respectueux de l’environnement, durables « », a déclaré Roth après être monté à bord du navire avec Sea Shepherd.

« Vous descendez ici et c’est littéralement un donjon où ils sont broyés en huile, jetés dans le sous-sol, puis les gens se frottent le visage. »

« Barbare et fou »

Malgré la pêche dans les eaux africaines, le navire producteur d’huile de foie appartenait en fait à une société espagnole.

Avec l’Indonésie, l’Espagne est le premier pays exportateur de requins au monde, avec d’autres dans les dix premiers, dont le Brésil, le Nigeria et les États-Unis.

Sea Shepherd affirme que les subventions gouvernementales à la pêche commerciale rendent artificiellement moins cher de pêcher plus longtemps et plus loin que cela ne serait possible autrement.

Cela permet à son tour des pratiques de pêche illégales et non réglementées qui ciblent les requins des grands fonds.

Mais les requins sont également tués pour le sport, notamment lors de tournois de pêche le long de la côte est des États-Unis.

Ils font ça pour s’amuser et se vanter sur leur page Facebook Eli Roth

À une heure, Roth est témoin de requins-taupes communs et de requins-renards – tous deux vulnérables – se faire hacher avec des scies et des machettes.

Les organisateurs justifient le meurtre au nom de la conservation inspirante et de la collecte de données scientifiques.

« Ce ne sont pas des pêcheurs affamés », dit Roth. « Ce sont des médecins, des avocats, des hommes d’affaires.

« Ils font ça pour s’amuser et se vanter sur leur page Facebook. »

Roth ajoute : « Pour moi, c’est barbare et insensé. »

Malgré le travail des militants pour empêcher les requins d’être tués en nombre insoutenable, le massacre continue.

Les scientifiques prévoient que si les tendances actuelles de la pêche se poursuivent, il y aura un effondrement total de toutes les principales pêcheries d’ici 2048 – les populations de requins décimées pourraient accélérer la catastrophe.

Boris Worm, écologiste marin, explique que les requins assurent un équilibre crucial dans les écosystèmes, avec des conséquences désastreuses lorsqu’ils sont tués.

« Lorsque les requins sont enlevés, nous voyons cet équilibre changer », explique le Dr Worm.

« Nous constatons d’importants changements négatifs dans les écosystèmes qui ne peuvent souvent pas être inversés facilement. »

Fin est disponible en streaming à partir du mardi 13 juillet sur Discovery+

Ailerons de requin séchés à vendre en Afrique de l’Ouest – les communautés locales souffrent de pêcheurs illégaux pillant les stocks Crédit : AFP

Certains requins sont ailetés alors qu’ils sont encore vivants puis rejetés à la mer Crédit : Getty

Les ailerons sont vendus comme produits séchés à Hong Kong – les espèces menacées sont souvent mal étiquetées Crédit : AFP