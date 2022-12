Comment 10 dirigeants russes, dont des critiques et des oligarques de Poutine, sont mystérieusement morts depuis l’invasion de Vlad

Au moins dix riches oligarques russes et détracteurs de Vladimir Poutine ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses cette année.

Depuis que Poutine a lancé ses troupes en Ukraine en février, on craint qu’un certain nombre de riches hommes d’affaires et d’anciens amis aient été assassinés.

Un certain nombre de personnes qui ont critiqué Poutine sont décédées cette année Crédit : Getty

Le riche député russe Pavel Antov est décédé il y a quelques jours Crédit : Twitter

Certains de ceux qui sont morts s’étaient prononcés contre le tyran.

Il y a quelques jours à peine, le riche député russe Pavel Antov a été retrouvé mort après une chute inexpliquée en Inde.

Le multimillionnaire de la saucisse avait critiqué la guerre de Poutine en Ukraine.

En juin, Antov a lancé des frappes de missiles sur l’Ukraine, déclarant : “Une fille a été retirée des décombres, le père de la fille semble être mort.

“La mère est extraite avec une grue – elle est coincée sous une dalle.

“Pour dire la vérité, il est extrêmement difficile d’appeler cela autre chose que de la terreur.”

Antov, du principal parti pro-Poutine Russie unie, est décédé la veille de Noël lors d’un voyage pour marquer son 66e anniversaire.

Les médias indiens ont rapporté que le magnat de la saucisse avait sauté du toit, mais le consul général de Russie Alexei Idamkin a insisté sur le fait qu’il était tombé d’une fenêtre.

Le magnat marié Antov, répertorié comme l’homme politique élu le plus riche de Russie en 2019, a été retrouvé dans une mare de sang à Rayagada, dans l’État d’Odisha.

Il est le dernier membre du cercle restreint du Kremlin à être retrouvé mort dans des circonstances suspectes au milieu d’allégations selon lesquelles il y avait des similitudes dans certains de leurs décès.

En septembre, Pavel Pchelnikov, 52 ans, a été retrouvé abattu sur le balcon de son appartement à Moscou.

Les médias russes ont affirmé que Pchelnikov, un cadre de la compagnie ferroviaire d’État russe, s’était suicidé.

Mais quelques semaines plus tôt, il avait partagé de jolies photos de vacances en famille, rendant sa mort soudaine apparemment de ses propres mains d’autant plus choquante.

Les chemins de fer russes auraient récemment subi des pressions du Kremlin en raison de leur incapacité à empêcher les pirates informatiques ukrainiens de fermer leur réseau.

Cela a entraîné des retards critiques dans l’approvisionnement de la ligne de front.

L’entreprise a été frappée par des sanctions européennes le 27 février au début de la guerre. Le Royaume-Uni a emboîté le pas en sanctionnant l’entreprise le 24 mars.

L’entreprise avait précédemment semblé critiquer la guerre en Ukraine.

Juste la semaine avant la mort de Pchelnikov, l’ancien allié de Poutine, Anatoly Gerashchenko, est décédé après avoir apparemment chuté dans une série d’escaliers.

Selon des informations, le chef de l’aviation de 73 ans est tombé dans “plusieurs volées d’escaliers” à l’Institut de l’aviation de Moscou (MAI) et est décédé sur les lieux.

Selon la rumeur, Gerashchenko s’est brouillé avec le cercle restreint de Poutine, le forçant à quitter son poste de recteur il y a sept ans.

Toujours en septembre, Ivan Pechorin – l’homme de confiance de Poutine pour le développement des vastes ressources arctiques de la Russie – est mystérieusement “tombé par-dessus bord” d’un bateau.

L’homme de 39 ans – l’homme de confiance de Poutine pour le développement des vastes ressources arctiques de la Russie – aurait plongé d’un bateau dans les eaux proches de l’île Russky.

Cela s’est produit quelques semaines seulement après la mort du patron du pétrole Ravil Maganov après “être tombé d’une fenêtre d’hôpital”.

L’homme de 64 ans, chef du géant pétrolier russe Lukoil, serait décédé après être tombé d’une fenêtre du sixième étage de l’hôpital central de Moscou.

Lukoil, qui avait auparavant critiqué la guerre en Ukraine, a confirmé la mort de Maganov, mais l’a bizarrement attribuée à une maladie inconnue.

Le 25 février – le lendemain du jour où Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine – le corps d’Alexander Tyulakov, un haut responsable des finances et de la sécurité de Gazprom au niveau de directeur général adjoint – a été découvert mort par son amant.

Le cou de l’homme de 61 ans était dans un nœud coulant dans sa maison de 500 000 £.

À peine trois semaines auparavant – dans le même lotissement fermé d’élite de la région de Leningrad – Leonid Shulman, responsable des transports chez Gazprom Invest, a été retrouvé mort.

L’homme de 60 ans a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang sur le sol de sa salle de bain.

Pendant ce temps, l’oligarque russe Vladislav Avayev, 51 ans, ancien vice-président de Gazprombank et ancien responsable du Kremlin, a été retrouvé abattu dans son penthouse d’élite à Moscou.

Et quelques jours plus tard, un autre oligarque Sergey Protosenya, 55 ans, a été retrouvé mort par pendaison en Espagne.

Protosenya était un ancien vice-président de Novotek, une société étroitement liée au Kremlin.

Et en mars, le corps du milliardaire russe Vasily Melnikov, sa femme et leurs deux fils ont été retrouvés dans son appartement de luxe avec des coups de couteau dans la ville de Nizhny Novgorod.

La famille avait été poignardée à mort et les enquêteurs de la police pensaient que Melnikov avait tué sa famille avant de se suicider.

Cependant, des voisins et des proches se sont manifestés et ont déclaré avoir du mal à croire que Melnikov aurait pu faire quelque chose d’aussi mal.

L’homme d’affaires avait été cadre de la société médicale MedStom, qui avait beaucoup souffert des sanctions économiques imposées à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, selon la publication ukrainienne Glavred.

Pavel Pchelnikov, 52 ans, cadre des chemins de fer russes, a été retrouvé mort en septembre 1 crédit : East2West

L’expert en aviation Anatoly Gerashchenko est décédé après avoir “tombé dans les escaliers” Crédit : Télégramme

Ivan Pechorin est mort en tombant du bord d’un bateau 1 crédit : East2West

Ravil Maganov, président du géant pétrolier russe Lukoil, est décédé après être tombé d’une fenêtre 1 crédit : East2West

Le chef de Gazprom, Alexander Tyulakov, a été découvert pendu chez lui en février 1 crédit : East2West

Un autre chef de Gazprom, Leonid Shulman, a été retrouvé poignardé à mort en février 1 crédit : East2West

Le vice-président de Gazprombank, Vladislav Avayev, 51 ans, a été retrouvé mort par sa famille 1 crédit : East2West

Le magnat du gaz Sergei Protosenya a été retrouvé mort aux côtés de sa femme et de sa fille 1 crédit : East2West