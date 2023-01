Commencez votre voyage sur la Route 66 à l’Art Institute of Chicago – Shaw Local

Avant de commencer votre voyage sur la Mother Road, rendez visite à une autre icône : l’Art Institute of Chicago. Idéalement situé en face du point de départ historique de la Route 66, ce musée digne d’une liste de seaux propose des expositions spéciales passionnantes et une collection permanente fantastiquement grande et vénérée, comprenant des œuvres importantes telles que “Nighthawks” d’Edward Hopper, “American Gothic” de Grant Wood et Georges Le chef-d’œuvre de Seurat “Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte”.

Flanqué de ses célèbres lions de bronze, l’une des séances de photos en plein air les plus populaires de Chicago, l’AIC a été fondée en 1879 en tant que musée et école. Avec plus de 300 000 œuvres d’art, nous vous garantissons que vous trouverez de nombreux chefs-d’œuvre familiers à chaque tournant.

De Rembrandt à Warhol, de Magritte aux statues mésopotamiennes, il y a quelque chose pour chaque membre de votre famille à apprécier à l’Art Institute of Chicago. Et l’entrée est gratuite pour tous les résidents de l’Illinois les lundis, jeudis et vendredis jusqu’au 17 mars.

Pour réserver vos billets, rendez-vous sur artic.edu et achetez votre pass rapide. L’excellent emplacement de l’AIC sur le bord du lac de Chicago offre un service de bus rapide et abordable avec un accès facile à d’autres musées, attractions et au célèbre Magnificent Mile de Chicago, avec des boutiques et des restaurants de classe mondiale. Profitez du parking souterrain pratique près de l’AIC et prévoyez une journée complète pour explorer la ville avant de commencer votre road trip

Jours de semaine d’hiver gratuits 2023 pour les résidents de l’Illinois

L’entrée est gratuite pour les résidents de l’Illinois en semaine (les lundis, jeudis et vendredis) du 9 janvier au Ma. 24, 2023.

Si vous réservez vos billets gratuits en ligne à l’avance, votre statut de résident sera vérifié à l’aide du code postal associé à l’adresse de facturation fournie. Si vous ne parvenez pas à réserver des billets à l’avance, veuillez vous présenter aux guichets d’admission le jour de votre visite pour obtenir de l’aide.

L’Art Institute of Chicago se trouve au 111 S. Michigan Ave., Chicago. Pour plus d’informations, rendez-vous sur artic.edu .

https://www.thefirsthundredmiles.com/2022/02/28/start-your-route-66-trip-at-art-institute-of-chicago/