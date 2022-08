Commencez votre aventure dans l’univers multiple d’Odyssey Ark – Samsung Global Newsroom

L’Odyssey Ark, un écran de jeu révolutionnaire, a été lancé pour réaliser le rêve de chaque joueur.

Outre la résolution 4K et le taux de rafraîchissement de 165 Hz, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde offre une toute nouvelle expérience de jeu. L’Odyssey Ark est équipé de fonctionnalités de jeu innovantes et performantes, offrant des graphismes améliorés et une expérience de jeu améliorée pour que les joueurs puissent en profiter au milieu d’un jeu intense.

Avec Odyssey Ark, les joueurs plongeront dans une expérience multi-univers inexplorée et découvriront les nouvelles fonctionnalités des trois mondes de l’Ark-verse : Gaming Universe pour les joueurs qui apprécient un environnement de jeu optimisé, Cinematic Universe pour les joueurs qui apprécient les expériences immersives et qualité sonore et univers multi-tâches pour les joueurs qui apprécient le contrôle facile et la convivialité de l’écran.

Créez un environnement de jeu optimal avec l’écran de jeu de 55 pouces qui peut être mis à l’échelle jusqu’à 27 pouces. Les utilisateurs peuvent choisir un rapport d’écran entre 16:9, 21:9 ou 32:9. Quatre haut-parleurs surround remplissent la vision périphérique des joueurs pour une expérience vraiment immersive. Multi View permet aux utilisateurs d’utiliser le grand écran à son plein potentiel en affichant jusqu’à quatre écrans à la fois en position horizontale, ou trois en mode Cockpit.

Les joueurs peuvent commencer une nouvelle aventure personnalisée aujourd’hui dans le verset Ark avec Odyssey Ark.