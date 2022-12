Commencez une nouvelle année plus saine avec quatre conseils alimentaires pour les Fêtes

Des stratégies satisfaisantes à adopter lors d’une saison de repas festifs.

Beaucoup de gens attendent le 1er janvier pour commencer à manger plus sainement. Après tout, les fêtes sont pleines de stress et d’apports supplémentaires d’aliments festifs riches, alors pourquoi s’en soucier ?

Mais bannissez cette pensée négative, car c’est le moment idéal pour adopter de nouvelles habitudes. “Les changements alimentaires que vous apportez maintenant peuvent vous aider à gérer le stress et à éviter de trop manger pendant les vacances”, déclare Teresa Fung, diététicienne à la TH Chan School of Public Health de Harvard. “De plus, en pratiquant une alimentation plus saine, vous pouvez commencer la nouvelle année avec élan et motivation.”

4 clés pour des habitudes alimentaires saines pendant les Fêtes

Fung suggère quatre excellentes stratégies pour des tarifs plus sains qui peuvent vous donner un bon départ pour une année 2023 saine.

Concentrez-vous sur le contrôle des portions et l’alimentation consciente. Les gens mangent souvent trop pendant les vacances en raison de choix alimentaires alléchants et de portions plus importantes – pensez aux dîners de famille et aux fêtes. “C’est une merveilleuse occasion de pratiquer le contrôle des portions”, déclare Fung. Par exemple, si trois gâteaux différents sont offerts à la fête et que vous aimez les trois, prenez une petite tranche de chacun. “De cette façon, vous pouvez profiter d’une variété de friandises sans en faire trop”, explique Fung.

Manger lors de grands rassemblements est également une occasion de pratiquer une alimentation consciente, ce qui peut réduire la suralimentation. “Concentrez-vous sur le fait de manger lentement et de savourer les saveurs, et faites une pause pour parler et socialiser”, explique Fung. “Le rythme plus lent donne à votre corps le temps de sentir ce que vous avez mangé et de signaler au cerveau que vous êtes rassasié, de sorte que vous êtes moins susceptible d’atteindre des secondes ou des troisièmes portions.”

Poussez les plantes. Lors de l’examen de vos plats de vacances, faites des aliments à base de plantes une priorité élevée. Par exemple, les régimes méditerranéen et MIND mettent l’accent sur la consommation de fruits, de légumes et de grains entiers, et sur l’utilisation d’huiles saines. Ces régimes sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux qui aident à abaisser la tension artérielle et à maintenir un poids santé (deux cadeaux appréciés pendant les vacances).

“Les vacances sont une occasion idéale pour amorcer la transition vers un régime à base de plantes, car vous cuisinez plus que d’habitude et avez souvent besoin de nouvelles idées de repas”, explique Fung. Voici quelques façons de commencer à adopter des habitudes à base de plantes.

Mangez plus de salades. Ils sont parfaits pour les fêtes de fin d’année et les repas de famille, car vous pouvez en faire de grandes quantités. “Une autre approche consiste à ajouter une salade d’accompagnement à au moins un repas quotidien”, explique Fung.

Adoptez une journée végétarienne. Une fois par semaine, devenez végétarien toute la journée et ne mangez que des fruits, des légumes et des grains entiers. "Cela peut vous aider à reconnaître les types et les quantités d'aliments que vous devez manger sans la pression écrasante de le faire tout le temps", explique Fung. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, essayez deux jours par semaine. Une option amusante consiste à envisager des repas ou des aliments spécifiques pour certains jours de la semaine, comme les mercredis à grains entiers et les vendredis sautés.

Essayez de nouvelles recettes. Créer un seul nouveau repas végétarien par semaine peut aider à rendre la préparation des repas moins intimidante. "Il existe de nombreuses recettes faciles et saines sur Internet", déclare Fung. "Trouvez quelque chose qui utilise des ingrédients que vous aimez et qui ne nécessite que quelques étapes ou des compétences culinaires minimales."

Soyez épicé. Avec toutes les pâtisseries et la cuisine supplémentaires, les vacances sont le moment idéal pour ajouter plus d’épices à votre alimentation. De nombreuses épices contiennent des antioxydants, des flavonoïdes et d’autres composés bénéfiques impliqués dans la régulation de l’humeur et de l’inflammation.

“Il existe de nombreux mélanges d’épices qui combinent une variété d’épices et peuvent être utilisés sur toutes sortes de plats, de la volaille aux soupes en passant par les plats d’accompagnement”, explique Fung. Mieux encore, essayez de créer votre propre mélange d’épices. “Vous n’avez pas besoin de savoir ce que vous faites, essayez simplement et profitez de votre création”, déclare Fung.

Allez léger sur l’alcool. Une enquête ont constaté que l’adulte moyen consomme trois boissons alcoolisées par jour pendant les vacances. Et une nouvelle étude suggère que un seul verre par jour peut augmenter le risque de maladie cardiovasculaire chez une personne. Ensuite, il y a les calories supplémentaires à prendre en compte. Selon le type de boisson (bière, vin, spiritueux) et la quantité, calories par portion peut aller d’environ 120 à plus de 200.

Si vous aimez lever un verre de joie festive, Fung suggère de passer à de l’eau pétillante ou à un cocktail composé d’un tiers de jus de fruits et de deux tiers d’eau pétillante après un ou deux verres. “Cela peut vous aider à ne pas trop boire et vous aider à réaliser que vous pouvez profiter d’environnements sociaux sans alcool même après la fin des vacances”, dit-elle.