Commencez par l’avion, dit Qantas

De la mélatonine éclatante à faire des poings avec les orteilsles passagers utilisent depuis longtemps des stratégies pour lutter contre les effets négatifs du transport aérien. Mais les compagnies aériennes peuvent également jouer un rôle, selon une nouvelle étude de Qantas et du Centre Charles Perkins de l’Université de Sydney. La recherche fait partie de Qantas Projet Sunrise programme, qui prévoit de relier Sydney à New York et Londres via des vols sans escale en 2025. Qantas dit que bien qu’il ait la capacité d’effectuer des vols de 20 heures, il étudie les moyens – des horaires d’éclairage à la consommation d’aliments épicés – de rendre le voyage moins pénible pour les passagers et l’équipage.

La recherche

Selon les résultats préliminaires publiés à la mi-juin, les chercheurs ont utilisé des passagers volontaires sur trois vols d’essai pour analyser les moyens de réduire le décalage horaire, notamment : Réglage de l’éclairage de la cabine et des horaires des repas

Fournir des menus spéciaux d’aliments et de boissons comprenant du piment, du chocolat et des ingrédients connus pour produire du tryptophane induisant le sommeil

Effectuer des étirements et des exercices à bord Les volontaires ont été surveillés à l’aide d’appareils technologiques portables pendant le vol, et leurs temps de réaction ont été mesurés par des tests en ligne, selon le communiqué de presse. Ils ont également tenu un journal de bord quotidien avant, pendant et pendant deux semaines après les vols d’essai, a-t-il ajouté. Le rapport a conclu que, par rapport aux autres passagers, les volontaires « ont connu un décalage horaire moins sévère (auto-déclaré), une meilleure qualité de sommeil en vol [and] meilleures performances cognitives dans les deux jours suivant le vol. »

Les volontaires de vol ont signalé que leur décalage horaire n’était pas aussi grave et s’est terminé un à deux jours plus tôt que prévu, selon un résumé de la recherche publié la semaine dernière. David Grey | Getty Images Actualités | Getty Images

« L’exposition à la lumière est essentielle pour réduire le décalage horaire », a déclaré Svetlana Postnovaqui étudie les cycles veille-sommeil et les rythmes circadiens au Centre Charles Perkins de l’Université de Sydney. Le vol a décollé de New York à 21 heures et les chercheurs ont laissé les lumières allumées pendant six heures supplémentaires, a-t-elle déclaré à CNBC. Les lumières ont été éteintes vers 3 heures du matin, heure normale de l’Est, et la cabine est restée sombre pendant 11 heures, avant d’être rallumée pendant les deux dernières heures du vol, a-t-elle déclaré. Cela a été fait « pour pousser les horloges biologiques vers le fuseau horaire de destination », a-t-elle déclaré.

Servir le déjeuner le soir

Les repas étaient alignés avec l’éclairage, a déclaré Postnova, notant qu’ils étaient servis après le décollage, avant que les lumières ne soient éteintes et avant d’arriver. Mais le premier repas n’était pas le dîner, c’était le déjeuner, a déclaré le PDG du groupe Qantas, Alan Joyce. « Les vols de nuit commencent généralement par le dîner, puis les lumières s’éteignent. Pour ce vol, nous avons commencé par le déjeuner et avons gardé les lumières allumées pendant les six premières heures, pour correspondre à l’heure de la journée à notre destination. Cela signifie que vous commencez immédiatement à réduire le décalage horaire. , » il a dit dans un communiqué après le premier vol d’essai.

Qantas a également surveillé les ondes cérébrales, les niveaux de mélatonine et la vigilance des pilotes qui ont effectué les vols d’essai de 20 heures. James D.Morgan | Getty Images Actualités | Getty Images

Des études sur la luminosité et la tonalité de couleur de l’éclairage de la cabine sont prévues plus tard cette année, et des recherches supplémentaires sur les heures de départ et d’arrivée et les différences saisonnières sont nécessaires, selon Qantas et l’Université de Sydney. Les résultats des vols d’essai n’ont pas été publiés, mais Peter Cistulli, professeur de médecine du sommeil à l’Université de Sydney, a qualifié les premiers résultats de « prometteurs ». Pour l’instant, a déclaré Postnova, les voyageurs ne devraient pas attendre d’atterrir pour lutter contre le décalage horaire – ils devraient plutôt commencer le processus dès le départ de leur vol.

Une « zone bien-être » à bord

La recherche sur le décalage horaire est menée alors que Qantas attend 12 Airbus 350 commandés en mai 2022. La livraison devrait commencer fin 2025, la liaison New York-Sydney commençant peu de temps après, selon le communiqué de presse. Joyce a déclaré que les nouveaux vols sans escale réduiraient les temps de trajet entre New York et Londres à Sydney d’environ trois heures.

Les passagers font de l’exercice lors d’un vol d’essai Qantas de New York à Sydney le 19 octobre 2019. Les voyageurs peuvent le faire dans une « zone de bien-être » à bord une fois les nouveaux Airbus 350 de la compagnie aérienne livrés. James D.Morgan | Getty Images Actualités | Getty Images