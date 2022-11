Commencez les vacances à Batavia avec le festival annuel Celebration of Lights – Shaw Local

Le festival annuel Celebration of Lights illuminera le Batavia Riverwalk de 17 h à 19 h le 27 novembre alors que la communauté se rassemble pour lancer la saison des fêtes et accueillir le Père Noël.

Présenté par le Batavia Park District, cet événement gratuit célèbre la magie de la saison avec des activités de vacances festives et amusantes, culminant avec l’arrivée du Père Noël et un accueil par le maire de Batavia, Jeff Schielke, suivi de l’illumination cérémonielle de l’arbre.

“Le Riverwalk prend vie comme par magie à cette période de l’année avec les arbres illuminés des fêtes, l’enthousiasme des petits pour passer du temps de qualité avec le Père Noël et la bonne vieille communauté qui chante”, a déclaré la directrice générale du district de Batavia Park, Allison Niemela, dans un communiqué de presse. “Cela me réchauffe le cœur de voir autant de personnes se rassembler pour célébrer la magie de la saison.”

Les participants pourront profiter de promenades en charrette, d’une séance de photos de famille, d’une performance du Batavia Community Band, d’une exposition saisonnière au Batavia Depot Museum, d’une promenade sur Christmas Tree Lane et d’une activité artisanale de vacances à l’hôtel de ville. Les artisans de tous âges peuvent créer un renne en bâton de popsicle à ramener à la maison.

Christmas Tree Lane, un tronçon du sentier Riverwalk, présente des arbres décorés par 25 organismes communautaires. Tous les sapins décorés participeront à un concours et pourront gagner un prix dans l’une des trois catégories suivantes : thème le plus original, meilleur esprit des fêtes et choix du public. Les résidents peuvent voter pour le gagnant du Choix du public via la page Facebook du Batavia Park District du 21 novembre à midi au 27 novembre à midi.

Pour se préparer à l’arrivée du Père Noël, Craig Foltos de Foltos Tonsorial Parlour dirigera une communauté chanter en chœur à 17h15. Le Père Noël arrive à 17h30, juste à temps pour l’illumination cérémonielle de l’arbre.

A 17h45, le Peg Bond Center devient le Santa’s Warming House, ouvert aux visites et aux photos.

Le musée Batavia Depot accueillera “Magic of Batavia”, une exposition présentant les traditions de vacances locales et une heure du conte présentée par la bibliothèque publique de Batavia de 17h50 à 18h30. Des lecteurs invités spéciaux partageront leurs contes de vacances préférés.

Célébrez la saison des fêtes avec des activités familiales et une visite avec le Père Noël. Pour plus d’informations, visitez bataviaparks.org.