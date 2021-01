– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Alors que nous nous dirigeons vers 2021, il est peut-être enfin temps de dire «nouvelle année, nouvelle routine de dîner». Avec un restaurant qui dîne sur la table pour de nombreux et de moins en moins de voyages à l’épicerie au milieu de la pandémie de COVID-19, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’écarter de votre routine habituelle avec un kit de livraison de repas. Heureusement, bon nombre d’entre eux proposent des offres spéciales pour la nouvelle année qui vous aideront à démarrer à moindre coût.

Ces services pratiques fournissent des ingrédients frais pré-portionnés et des recettes faciles à suivre qui vous débarrasseront de tout le stress lié à la planification des repas, à la collecte des aliments et à la cuisine quotidienne. Ils arrivent même juste à votre porte!

Intéressé par changer vos repas quotidiens ou faire des achats de Noël de dernière minute? Ces kits pourraient constituer un excellent cadeau pour les cuisiniers débutants, les mangeurs aventureux, les parents occupés ou à peu près tout le monde entre les deux. Nous avons compilé une liste de toutes les économies actuelles que vous pouvez réaliser sur nos kits de repas les plus testés, y compris Home Chef, Hello Fresh et plus encore – consultez-les ci-dessous!

Il y a une raison pour laquelle nous avons nommé Home Chef le meilleur service de kit repas sur le marché. En plus de ses recettes passionnantes et variées et de ses ingrédients de haute qualité, ce service vous permet également de tout personnaliser, de votre sélection de repas au nombre de portions que vous recevrez dans chaque envoi, avec des options supplémentaires pour vos besoins alimentaires et vos habitudes alimentaires. Bien que nos éditeurs de cuisine aient constaté que la plupart de ces repas prenaient 30 minutes ou moins à préparer, les acheteurs peuvent également opter pour des plats prêts au four et de 15 minutes, qui ont bien fonctionné lors de nos tests grâce à leurs saveurs audacieuses. À l’heure actuelle, en suivant notre lien, les nouveaux abonnés peuvent obtenir une réduction de 90 $ sur les kits de repas primés de la société sans aucun code promotionnel nécessaire. C’est 30 $ de rabais sur chacune de vos deux premières boîtes et 15 $ sur vos troisième et quatrième, donc vous obtenez en gros 10 repas gratuits dans chaque expédition!

Pour le chef légèrement plus expérimenté – ou ceux qui ne craignent pas de passer un peu plus de temps dans la cuisine – HelloFresh est une évidence qui délivre totalement la saveur. Bien que notre testeur ait constaté que les repas prenaient un peu plus de temps et étaient légèrement plus compliqués à préparer que les autres kits de repas, les résultats parlaient d’eux-mêmes. En fait, les burgers Bánh Mì de la société étaient la recette la plus savoureuse que nous ayons essayée de tous les services du groupe. HelloFresh a offert la quantité la plus impressionnante d’options de menu hebdomadaire, avec près de deux douzaines de choix, y compris des options végétariennes et pescatariens, ainsi que des kits de 20 minutes. En plus du nombre de portions que vous recevez, vous pouvez également sélectionner votre fréquence de livraison (deux à cinq repas par semaine). En suivant ce lien, les nouveaux clients peuvent économiser 90 $ sur leurs quatre premières livraisons: 40 $ de rabais sur la première boîte avec livraison gratuite, 20 $ sur les deuxième et troisième boîtes et 10 $ sur les troisième et quatrième.

Si vous recherchez un horaire de repas flexible, les offres prêtes à manger de Freshly peuvent vous convenir. Fraîchement obtenu la première place dans notre tour d’horizon des meilleurs kits de repas pré-préparés, car nous avons trouvé que chaque plat était copieux et délicieux – en gros, à égalité avec un repas fait maison. Chaque offre riche en protéines peut également être chauffée en quelques minutes, ce qui en fait une option pratique à sortir du réfrigérateur ou du congélateur chaque fois que vous avez faim. Bien que vous puissiez choisir de recevoir entre quatre et 12 repas par semaine, qui varient généralement entre 8,49 $ et 11,49 $ chacun, les nouveaux venus sur Freshly peuvent réduire de 60% le prix total de leur commande avec le code promotionnel. get60 à la caisse.

Tout amateur de viande est sûr de trouver son kit de livraison parfait dans Crowd Cow, qui propose des coupes de choix de bœuf, de porc, de poulet et de fruits de mer durables, tous produits localement, élevés de manière durable et sans hormones. Lorsque nous l’avons essayé, nous avons trouvé que la viande était délicieusement juteuse et de grande qualité. Nous avons également adoré ses formules à la carte et personnalisées. Pour un temps limité, vous pouvez économiser 20 à 30% sur certaines protéines, y compris un filet de saumon Ōra King complet (en baisse de 15% à 85 $, à l’origine 100 $), ou obtenir deux steaks de surlonge gratuits à l’achat d’un rôti de côte de bœuf français (une valeur de 22,12 $).

Avec Daily Harvest, vous pouvez choisir parmi une large sélection de soupes, smoothies, bols d’avoine, bols de récolte, parfaits au chia, pains plats et plus, tous pré-portionnés et préparés avec des fruits et légumes biologiques. Les produits sont cueillis et congelés à leur apogée nutritionnelle pour une fraîcheur et une saveur ultimes avant d’être transformés en de délicieux plats préparés que nous avons considérés comme une façon super délicieuse et saine de se remplir. Le prix varie de 5,99 $ à 8,99 $ par portion, et vous pouvez choisir de recevoir neuf ou 14 articles sur une base hebdomadaire. Alternativement, vous pouvez opter pour un forfait mensuel, qui comprend 14 ou 24 articles. Pour le moment, vous pouvez cliquer sur ce lien et saisir notre code promotionnel exclusif USAT25 à la caisse pour économiser 25 $ sur votre première boîte.

Nommé le meilleur kit de repas absolu pour les végétariens, Sun Basket est un choix idéal pour ceux qui préfèrent les repas à base de plantes avec des ingrédients biologiques et sans OGM. Lors des tests, nous avons apprécié les plats savoureux qui incorporaient de nombreux mélanges d’épices d’Asie du Sud et de l’Est. Les recettes ne manquaient pas non plus. Paleo? Tu l’as eu. Pescatarian? Ouaip. Sans gluten? Aucun problème. Pour ceux qui ont des préoccupations environnementales, Sun Basket met également l’accent sur les emballages compostables et l’agriculture durable. Bien que votre prix soit déterminé par le nombre de portions et la quantité de repas que vous choisissez, chaque portion coûte normalement entre 11 $ et 13 $. En cliquant sur ce lien et en entrant le code promotionnel SEMGBSPHNY35GIFT à la caisse, cependant, les nouveaux abonnés peuvent raser même 35 $ sur leur commande et obtenir quatre cadeaux gratuits d’une valeur de 60 $.

En tant qu’OG certifié des kits de repas, vous reconnaissez probablement Blue Apron uniquement par son nom. Bien que ce ne soit pas nécessairement une évidence lors de nos tests (les recettes n’ont pas beaucoup de punch), nous avons apprécié la rapidité et la facilité avec laquelle chaque plat était à préparer. C’est également l’une des options les plus abordables de cette liste, avec des prix aussi bas que 7,99 $ (frais de port compris) par plat lorsque vous optez pour un plan de deux ou quatre portions avec au moins deux recettes par semaine. Les carnivores, les végétariens et les personnes soucieuses des glucides peuvent définir leurs préférences alimentaires, bien que les options soient un peu plus limitées, avec seulement sept plats au choix chaque semaine pour le plan de quatre portions. Quoi qu’il en soit, si vous recherchez un kit repas économique, Blue Apron est là pour vous, surtout compte tenu de son offre actuelle pour les nouveaux abonnés de retirer 20 $ sur chacune de leurs trois premières commandes. C’est une économie totale de 60 $.

