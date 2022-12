Commencez à répandre la nouvelle, le réveillon du Nouvel An à Kelowna à New York est de retour

Les célébrations reviendront au parc Stuart le samedi 31 décembre afin que les familles sonnent le début du Nouvel An à Kelowna.

“Après l’annulation en 2020 et un événement” presque “en 2021, nous sommes ravis d’organiser à nouveau cette fête communautaire”, a déclaré Renata Mills, directrice générale de Festivals Kelowna. “Si les expériences de l’année dernière sont un reflet, nous prévoyons d’accueillir des milliers de personnes à Stuart Park entre 18h00 et 21h00 pour une courte mais douce soirée de réjouissances et de plaisir.”

L’événement est gratuit et comprendra une variété d’activités de plein air, notamment du patinage, des jeux de carnaval et des activités dans la zone de neige pour enfants, des bâtons lumineux et d’autres friandises.

Il y aura également trois food trucks sur place servant des portions de boissons chaudes, de petits beignets, de hot-dogs, de smokies, de frites et plus encore.

Les interprètes musicaux incluent Sad Tom and The Noodles, 3/4 Crush, Lindsay May and the Mayhem et DJ Hotel Zero.

Pour terminer la soirée, un feu d’artifice prolongé à 21 h 00 marquera le début de la nouvelle année pour Kelowna.

