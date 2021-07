« Commencez à pleurer pour 200K »: les médias sociaux exhortent les jeunes fans ukrainiens à pleurer après que l’allemand contrarié ait été financé par un anglais coupable

Après que l’Allemagne ait été battue 2-0 par les Three Lions à Wembley lors des huitièmes de finale mardi, une Allemande désemparée a été capturée en train d’être consolé par son père.

L’image a fait sortir des trolls des coins les plus sombres d’Internet, qui ont inondé le jeune d’abus ignobles qui ont montré le pire de la rivalité historique entre les deux nations sur et en dehors du terrain.

En réponse, une partie concernée – l’Anglais Joel Hughes – a bizarrement créé une page GoFundMe qui a jusqu’à présent collecté plus de 28 500 £ (40 000 $) et continue.

Bien qu’un tel vitriol soit manifestement injustifié, on s’est demandé pourquoi un tel montant devait être collecté pour la fille alors qu’il existe des causes bien plus valables et d’autres jeunes beaucoup plus en détresse.

Pourtant, Hughes a tenté d’expliquer ses actions à travers un fil sur Twitter aujourd’hui.

« Cela ne devrait pas être dit, mais voilà… La campagne n’est PAS seulement une petite fille qui pleure parce que son équipe a perdu un match de football », il a écrit.

« Il s’agit de : dénoncer les abus ignobles sur les réseaux sociaux en ligne ; essayer d’ajouter une voix positive à ces temps de plus en plus intolérants ; des temps intolérants et diviseurs qui sont activement encouragés par [government]; [to] montrer au monde et à nos amis et voisins européens que la minorité négative très visible et très bruyante au Royaume-Uni ne nous représente pas tous. Et qu’il reste de la bonne volonté. »

Mais alors que l’Angleterre menait 1-0 au début de son match de quart de finale contre l’Ukraine au Stadio Olimpico samedi grâce à une frappe de Harry Kane, les blagueurs sur Internet ont repéré une paire de filles soutenant l’Ukraine et les pensées se sont immédiatement tournées vers elles, susceptibles de devenir riches.

« commence à pleurer, les anglais coupables nous enverront 200k » pic.twitter.com/Zt1n9ExR9e — 🦍 (@jaykhuncho) 3 juillet 2021

Une photo de la couverture de la BBC montrait une fille souriante aux mains serrées tournée vers son amie, qui avait l’air maussade à la 12e minute de la victoire finale 4-0 des hommes de Gareth Southgate.

« Commence à pleurer, [and] les anglais coupables nous enverront 200k », il a été sous-titré une fois téléchargé sur les réseaux sociaux, et ainsi comblé de dizaines de réponses emoji pleurant de rire.

Et tandis que leur campagne ne connaîtra probablement pas le même succès, la quête continue pour Hughes de traquer la jeune Allemande et ses proches.