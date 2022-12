Commencez à penser à votre vote POTY

Nous approchons de la fin de l’année, et avec cela, nous annoncerons notre choix pour le téléphone de l’année (POTY). Nous aimons généralement impliquer également les lecteurs, en organisant un sondage avec les téléphones les plus populaires de cette année-là. Cela dit, quel téléphone obtiendra votre vote cette année ?

Dans une triste note connexe, il semble qu’au moins ici aux États-Unis, il n’y ait vraiment pas beaucoup d’options parmi lesquelles choisir. Nous avons les principaux appareils de Samsung, Google, OnePlus et… ? Y a-t-il quelqu’un d’autre digne de votes? Motorola a-t-il eu un dormeur cette année ? Peut-être Sony et sa gamme Xperia à prix élevé ?

Si nous sommes réalistes, ce vote se résumera aux meilleurs appareils de Samsung et de Google, avec la gamme Galaxy S22, les derniers appareils pliables Galaxy Z et les appareils Pixel 7 susceptibles de remporter la première place. Ce n’est pas que ce soit une mauvaise chose, étant donné que ce sont tous d’excellents appareils, mais ce n’est plus comme avant.

Je vous charge tous de creuser ces cerveaux, de réfléchir longuement et intensément au téléphone qui mérite la première place. Gardez à l’esprit que vous n’avez pas besoin de posséder le téléphone pour voter pour lui. Si vous pensez que le Z Fold 4 était le meilleur appareil, même si beaucoup d’entre nous ne peuvent pas se le permettre, c’est bien ! Si vous êtes un fanboy de Pixel mais que vous souhaitez donner du crédit au Galaxy S22 Ultra de Samsung cette année, alors faites tout ce que vous pensez être juste. Votez avec votre coeur.

Attendez-vous à ce que le sondage POTY soit bientôt disponible !