Qu’est-ce qu’une ville de l’est de l’Ukraine déchirée par la guerre a en commun avec New York?

À presque tous les niveaux imaginables, absolument rien. Il n’y a pas de gratte-ciel, de taxis jaunes ou de musées de renommée mondiale.

Mais cela n’a pas empêché les habitants de Novhorodske, près de Donetsk, de changer son nom en New York.

Un comité parlementaire a approuvé le changement, mais il doit maintenant passer devant tous les députés pour que son sort soit décidé.

Quelle est l’histoire de Novhorodske?

Il a été fondé par des colons allemands et trouvé pour la première fois sur la carte en 1846 sous le nom de New York. Il est passé de l’hébergement de quelques personnes seulement à devenir le centre de plusieurs colonies allemandes.

Les colons auraient été très religieux et menaient une vie isolée des autres. Ils avaient leurs propres écoles et sont devenus riches, produisant de la nourriture et des machines agricoles.

Les Allemands ont commencé à quitter l’Ukraine après la révolution russe, puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été expulsés par les Soviétiques.

L’ère de l’après-guerre et le début de la guerre froide ont vu le nom de la ville changer. New York est devenu Novhorodske en 1951.

«Nous ne savons pas pourquoi le nom a été changé, mais nous pensons que c’était à cause de la situation politique pendant la guerre froide», a déclaré Nadiya Gordiuk, une enseignante pour enfants ayant des besoins spéciaux. «Il ne pouvait pas rester nommé New York.»

Novhorodske est devenue une ville industrielle prospère et a continué de croître jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990.

Trois décennies plus tard, la ville est dans un état désespéré. L’industrie s’est effondrée et la ville est près de la ligne de front d’une guerre qui a tué environ 13 000 personnes.

«Nous avons connu des temps bien meilleurs ici», a déclaré Gordiuk. «Beaucoup sont partis depuis la guerre, et il ne nous reste plus qu’une usine en activité, mais nous espérons pouvoir changer cette réalité. [by changing the town’s name].

«Auparavant, nous avions de nombreuses usines et produisions même des voitures, des carreaux et du papier», a-t-elle ajouté. «Beaucoup de choses ont changé.»

Le déclin de Novhorodske est partagé par de nombreuses autres villes de la région du Donbass. Le conflit leur a fait perdre l’accès à la fois au marché russe et aux principales villes de la région comme Donetsk et Horlivka, qui sont actuellement occupées par des séparatistes soutenus par la Russie. Horlivka est à seulement cinq kilomètres.

Pourquoi les habitants veulent-ils échanger Novhorodske contre New York?

On espère que cela leur donnera un nouveau départ et aidera à attirer les touristes.

À l’époque des colons allemands, la rue principale s’appelait Gartenstraße (Garden Street), et elle est encore visible aujourd’hui avec plusieurs vieilles maisons en briques, une ancienne usine de papier usée par la guerre et plusieurs vieux bâtiments scolaires de l’époque de Les colons allemands. Ce sont les attractions que les habitants espèrent attirer les visiteurs.

À proximité, un nouveau centre culturel est en cours de construction. Il agira comme un petit musée avec des photographies des colons allemands et des cartes anciennes, révélant comment la ville s’est développée au fil des ans, passant d’une poignée de colons à une ville de taille importante.

Tatiana Krasko, secrétaire du conseil municipal local, montre avec bonheur les anciennes photos et les nouveaux plans du centre culturel.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il est essentiel de changer le nom de la ville, Krasko dit qu’il s’agit de touristes.

«Ce sera un nouveau départ pour nous», déclare Krasko. «Nous espérons que cela nous apportera des investissements et que nous pourrons faire venir des touristes ici et découvrir notre histoire.»

Pour d’autres, il s’agit de ramener la ville à ses origines. Kristina Shevchenko est la dirigeante du groupe de jeunes de la ville, Initiative Youth of the Ukrainian New York. En clin d’œil à l’histoire, elle a contribué à la restauration du cimetière des colons allemands, qui se trouve sur une colline surplombant Novhorodske.

«Nous espérons que le nouveau nom attirera l’attention sur notre ville et nous avons de nombreux plans pour la restaurer pour un avenir meilleur», a-t-elle déclaré, ajoutant que le nom changerait pour ramener Novhorodske à ses racines plutôt que d’être une réplique de New York. .

«Se débarrasser de l’influence russe»

Shevchenko dit qu’elle n’aime pas le nom Novhorodske parce qu’il représente l’influence russe et soviétique sur la ville.

Le conflit signifie que la Russie est au premier plan des esprits. Avec la ligne de front à quelques kilomètres, il y a des bombardements occasionnels à la périphérie de la ville.

«Il est important que nous nous débarrassions de l’influence russe ici», a déclaré Shevchenko, qui a plaidé pour le changement de nom au parlement ukrainien de la capitale Kiev.

«Si nous changeons le nom, nous pouvons montrer au monde entier que notre ville n’a pas de base en Russie. Parce que notre histoire n’est pas l’histoire de la Russie, c’est notre histoire. Une histoire européenne.

«Nous pensons que ce nouveau nom peut nous donner de nouveaux investissements, des lieux de travail et plus de touristes», a-t-elle déclaré, exprimant l’espoir que le changement de nom sera bientôt approuvé. «De nombreuses personnes ont déménagé depuis la guerre et nous voulons changer cela.»

En raison des restrictions du COVID-19, de nombreux projets de la ville ont été reportés. L’un d’eux est d’organiser un festival à New York pour célébrer le nouvel avenir de la ville.

Cependant, pour que les non-ukrainiens puissent y assister, ils auraient besoin de l’autorisation de l’armée ukrainienne. Novhorodske est toujours considérée comme une zone de guerre.

