Plus de 20000 vies auraient pu être sauvées si l’Angleterre avait été plongée dans son premier verrouillage sept jours plus tôt, selon une étude.

Des experts de l’Imperial College de Londres ont abouti à l’estimation en modélisant la propagation du coronavirus au cours de la première vague de mars à juillet, lorsque 36700 personnes ont succombé à la maladie.

Ils l’ont ensuite ajusté pour prédire combien de morts auraient eu lieu si la société avait été forcée de verrouiller ses portes et que les Britanniques avaient ordonné de rentrer chez eux une semaine plus tôt.

«(Si le verrouillage avait été) introduit une semaine plus tôt, il aurait pu réduire les décès de la première vague de 36 700 à 15 700», écrit l’équipe qui comprend le professeur Lockdown, Neil Ferguson.

Sa prédiction apocalyptique de 510 000 morts lors de la première vague a aidé à convaincre les ministres d’appuyer sur le bouton de panique et de tirer les rideaux sur la société.

Au-dessus, les lignes vertes foncées révèlent l’impact réel des mesures à ce moment-là, et les lignes vertes montrent l’impact prévu lorsqu’un aspect de la situation est modifié. Le graphique en haut à gauche montre ce qui aurait pu se passer si le verrouillage avait été imposé une semaine plus tôt

Les experts ont utilisé un modèle mathématique de la propagation du coronavirus dans les sept régions du NHS d’Angleterre au cours de la première vague pour prédire comment cela aurait changé si le verrouillage avait été imposé plus tôt ou plus tard.

«Le moment du verrouillage national initial était crucial pour déterminer la taille éventuelle de l’épidémie en Angleterre», ont-ils écrit.

« Le verrouillage une semaine plus tôt aurait pu réduire le nombre de morts de la première vague de 36 700 à 15 700, tandis que retarder le verrouillage d’une semaine aurait augmenté le nombre de morts à 102 600. »

Ils ont constaté que les différences de synchronisation entraînaient des divergences substantielles dans la manière dont le virus affectait différentes régions, celles qui avaient des épidémies plus petites au début du verrouillage étant « plus sensibles » aux changements de calendrier.

Si elle avait été imposée une semaine plus tard, les décès auraient pu doubler à Londres, ont-ils déclaré, et presque triplé dans les Midlands.

L’équipe a également analysé l’impact du virus sur les maisons de soins et a déclaré qu’un verrouillage plus précoce aurait également pu réduire le nombre de décès dans ces établissements.

Ils ont averti qu’une fois que le virus avait commencé à se propager dans une maison de soins, il devenait difficile à contrôler en raison du contact étroit nécessaire entre le personnel et les patients.

Soutenant cette mesure directe, ils ont ajouté: «Le fait de déclencher un verrouillage pour interrompre la phase de croissance exponentielle d’une épidémie a un impact beaucoup plus important sur la réduction de la mortalité totale que de prolonger un verrouillage existant.

Il y a eu des épidémies de coronavirus « explosives » dans les écoles de Londres ces dernières semaines, a révélé aujourd’hui le « professeur Lockdown » Neil Ferguson

Le Dr Julian Tang, virologue clinicien à l’Université de Leicester, a déclaré que l’étude était un « rappel opportun » de la manière dont le Royaume-Uni aurait pu agir plus tôt.

«Des modèles et analyses antérieurs des États-Unis sur leur gestion de la pandémie de Covid-19 ont montré comment une action antérieure sur la distance sociale et le masquage universel aurait pu sauver 36 000 et 40 000 vies», a-t-il déclaré.

«Et maintenant, cette étude a montré quelque chose de similaire – que des interventions antérieures auraient pu sauver des dizaines de milliers de vies.

Il a ajouté: «Cela a tout son sens pour ceux qui sont habitués à faire face à un agent pathogène en évolution rapide, comme les pays d’Asie du Sud-Est qui ont connu le SRAS et la grippe aviaire.

« Cela a donc été une courbe d’apprentissage abrupte et douloureuse pour de nombreux pays occidentaux, dont le nombre de cas et les décès de Covid-19 sont les plus élevés au monde, où les systèmes de santé ont été optimisés pendant de nombreuses décennies pour faire face aux maladies chroniques non infectieuses.

« Ce n’est pas nécessairement une critique, mais plutôt une leçon apprise, et ce fut une expérience humiliante et difficile pour ces pays. »