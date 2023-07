Comme une « prison » : les Afghans languissent dans les centres de détention américains

Un centre de détention pour migrants afghans accueille plus de 100 personnes dans une pièce censée en accueillir moins de 20.

Avec des options limitées pour l’immigration légale, des milliers d’Afghans ont eu recours à des mesures désespérées.

Les Afghans sont coincés entre des conditions périlleuses dans leur pays d’origine et une voie restrictive pour se réfugier aux États-Unis.

Le centre de détention pour migrants était plein à craquer. Il y avait plus de 100 personnes dans une seule pièce destinée à en accueillir moins de 20.

A, un Afghan qui a demandé que son nom ne soit pas divulgué, était venu aux États-Unis avec sa femme pour chercher la sécurité. Mais alors qu’ils vivaient leurs premiers jours sur le sol américain, une réalité différente s’est imposée : une réalité dans laquelle leur avenir était presque certain.

« Nous pensions que nos problèmes avaient été résolus, que nous avions échappé au risque de prison et de torture en Afghanistan », a-t-il déclaré. « Nous ne savions pas que c’était ce qui nous attendait aux États-Unis. »

A a passé les six derniers mois dans ce centre de détention, coincé dans les limbes qui attendent de nombreux demandeurs d’asile afghans arrivant à la frontière américano-mexicaine après la prise de contrôle de leur pays par les talibans.

Avec des options limitées pour l’immigration légale, des milliers d’Afghans comme A ont eu recours à des mesures désespérées, se lançant dans des voyages dangereux pour entrer dans le pays de manière irrégulière. Et comme A, beaucoup se sont retrouvés entraînés dans le système américain de détention des migrants, confrontés à une éventuelle expulsion.

« Personne ne prendrait ces risques à moins d’y être obligé », a déclaré à Al Jazeera Laila Ayub, avocate du groupe de défense des droits des Afghans et des immigrants basé aux États-Unis, Project ANAR. « C’est lié à 100% au fait qu’il n’y a pas de voies accessibles vers les États-Unis. »

Une randonnée périlleuse

A et sa femme ont des liens étroits avec les États-Unis. Tous deux ont travaillé avec le gouvernement soutenu par les États-Unis en Afghanistan dans des domaines tels que la sécurité et les droits de l’homme.

Mais cette histoire a fait d’eux et d’autres une cible de représailles potentielles sous les talibans, qui ont envahi Kaboul en août 2021, après le retrait américain.

Auparavant, les États-Unis avaient renversé le gouvernement taliban lors de son invasion de l’Afghanistan en 2001, et ils ont continué à combattre le groupe pendant ses deux décennies d’occupation.

Lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, A et sa femme se sont sentis vulnérables. Ils ont vendu leurs biens et sont partis, avec la frontière américano-mexicaine comme destination.

Le voyage, cependant, les a emmenés à travers des milliers de kilomètres et plus d’une douzaine de pays. Arrivés pour la première fois en Amérique du Sud, ils ont rejoint le train de migrants et de demandeurs d’asile voyageant vers le nord à travers l’Amérique centrale, une randonnée dangereuse à travers des forêts tropicales enchevêtrées et des montagnes escarpées.

A a déclaré lors d’un appel téléphonique avec Al Jazeera :

Lorsque nous marchions dans la jungle, je ne me sentais jamais fatigué, car j’avais bon espoir que notre situation s’améliorerait lorsque nous atteindrions les États-Unis.

Mais les dangers allaient au-delà du terrain physique. Les groupes criminels et les autorités abusives en cours de route s’attaquent souvent aux migrants et aux demandeurs d’asile, qui sont confrontés à des taux élevés de vols et d’agressions sexuelles.

A dit qu’il a été volé pendant le voyage, perdant son passeport ainsi que son argent et ses appareils électroniques.

Voies restreintes

Des histoires comme celles de A sont devenues de plus en plus courantes, alors que les Afghans sont coincés entre des conditions périlleuses dans leur pays d’origine et une voie restrictive vers le refuge aux États-Unis.

« Chaque famille que nous rencontrons exprime des inquiétudes au sujet de leurs proches restés au pays et cherche des voies légales pour trouver un chemin vers les États-Unis », a déclaré Zuhal Bahaduri, qui travaille avec des familles afghanes réinstallées en Californie avec le groupe 5ive Pillars.

« Mais avec le système d’immigration défaillant des États-Unis et les politiques de fermeture des frontières envers leurs propres alliés, cela suscite beaucoup d’inquiétude. Ils sont dans les limbes ici et en Afghanistan.

Initialement, lorsque le gouvernement soutenu par les États-Unis en Afghanistan s’est effondré en août 2021, près de 90 000 Afghans ont été amenés aux États-Unis via un mécanisme connu sous le nom de libération conditionnelle humanitaire dans le cadre d’un effort appelé Bienvenue aux alliés de l’opération.

Mais les Afghans qui n’ont pas pu s’assurer le passage hors du pays lors du désordonné retrait américain ont été largement exclus.

De plus de 66 000 Afghans qui ont demandé une libération conditionnelle humanitaire depuis juillet 2021, moins de 8 000 ont vu leur demande traitée, selon une enquête menée l’année dernière par le média Reveal. Le taux de réussite était encore plus faible, avec seulement 123 candidatures accordées.

D’autres programmes tels que le visa spécial d’immigrant (SIV), mis en place pour les Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis, sont en retard. Les temps d’attente peuvent durer des années, et plus de 62 000 demandes remplies étaient en attente à partir de janvier.

Les critiques disent que ces voies sont trop modestes pour répondre aux besoins du peuple afghan, dont beaucoup font face à des dangers accrus en raison de leur association avec les États-Unis. L’occupation américaine, ajoutent-ils, a contribué à des décennies de violence et d’instabilité en Afghanistan.

« Il est profondément frustrant de voir les États-Unis se soustraire à leurs obligations morales de fournir un refuge à ces personnes », a déclaré le groupe de la diaspora américain Afghans for a Better Tomorrow à Al Jazeera dans un communiqué, « alors qu’il est responsable du mal qu’il a causé en Afghanistan.

« Traités comme des criminels »

Lorsque A et sa femme sont finalement arrivés à la frontière américano-mexicaine en décembre, ils n’étaient pas préparés à l’expérience d’être détenus dans des centres de détention américains.

« Les sols étaient en béton et la salle était bondée. Nous n’avons pas pu dormir pendant des jours », a déclaré A. « Il n’y avait pas de place pour se tenir debout et les gardes nous ont insultés.

A attribue son séjour à l’aggravation de ses problèmes respiratoires et de son hypertension artérielle. Il se souvient de l’humiliation qu’il a ressentie d’avoir été enchaîné pendant trois jours alors qu’il était transféré d’un établissement à un autre.

« Les Américains ont travaillé avec nous. Nous pensions qu’ils nous respectaient », a-t-il déclaré. « Maintenant, c’est la situation dans laquelle je suis. »

Un autre homme afghan, qui a également parlé avec Al Jazeera sous couvert d’anonymat et sera appelé Akbar, a fait écho à ce sentiment de désillusion.

Akbar a déclaré que sa famille avait passé des années à travailler avec l’agence d’assistance USAID sur des projets de construction en Afghanistan, dont certains ont été attaqués par les talibans. Aujourd’hui, l’un de ses frères est détenu dans un centre de détention pour migrants, qu’Akbar a comparé à une « prison ».

Akbar a déclaré à Al Jazeera lors d’un appel téléphonique :

Mon frère a essayé de travailler avec les États-Unis pour améliorer son pays, et maintenant il est détenu en prison.

Il a expliqué que la femme et les enfants de son frère avaient été libérés par les autorités de l’immigration, qui les avaient déposés dans les rues d’une ville inconnue sans argent ni informations.

Ils séjournent maintenant dans un refuge à New York, où Akbar a déclaré qu’ils étaient anxieux alors qu’ils naviguaient dans la vie dans un nouveau pays sans leur mari et leur père.

Akbar lui-même est passé par un centre de détention, mais il a été libéré avec sa femme et ses enfants après environ neuf jours.

« Nous pensions que nous arrivions à une société humaine », a-t-il ajouté. « Mais nous avons été traités comme des criminels et des animaux. »

Le Département de la sécurité intérieure n’a pas répondu aux questions d’Al Jazeera concernant le maintien en détention du frère de A et Akbar.

L’épouse de A, cependant, a été libérée peu de temps après sa détention initiale. Leur séparation pèse lourdement sur l’esprit de A.

« La responsabilité de son bonheur est sur moi », a-t-il déclaré. « Je l’ai amenée ici, et maintenant je ne peux même plus m’occuper de sa santé. »