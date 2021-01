Les habitants de Fultondale, en Alabama, ramassaient les morceaux mardi après qu’une tornade dévastatrice a ravagé la ville la nuit précédente, tuant un adolescent blotti dans son sous-sol et laissant plus d’une douzaine de personnes piégées ou blessées.

Plusieurs membres de la famille de l’adolescent ont été grièvement blessés lorsqu’un arbre est tombé sur la maison et a provoqué l’effondrement de la maison. «Ils faisaient ce qu’ils étaient censés faire», a déclaré le chef de la police de Fultondale, DP Smith.

La tornade a laissé une vague de destruction lundi soir sur Fultondale, une ville du comté de Jefferson au nord de Birmingham.

Le twister a été signalé à Fultondale vers 22 h 30 lundi et a provoqué d’importants dégâts dans tout le comté, a déclaré AccuWeather. Il a renversé des arbres, brisé des bâtiments et renversé des voitures et des camions, selon weather.com.

« On dirait qu’une bombe a explosé », a déclaré Sam Moerbe, un habitant de Fultondale, à AL.com.

Le chef des pompiers de Fultondale, Justin McKenzie, a déclaré que 17 personnes avaient été hospitalisées et 11 autres avaient été traitées sur place, a rapporté WVTM-TV.

«Il y a encore des gens piégés chez eux auxquels nous essayons d’accéder en ce moment», a déclaré le maire de Fultondale, Larry Holcomb, à WIAT mardi matin.

Les blessures vont de mineures à graves, a déclaré James Coker, directeur de l’Agence de gestion des urgences du comté de Jefferson.

D’autres maisons et bâtiments ont été endommagés par la tempête, dont un hôtel Hampton Inn, qui a subi des dommages structurels importants.

Sur les images de la scène, il semblait que tout le deuxième étage du motel avait été détruit, a déclaré weather.com. Les clients ont été emmenés en bus dans un autre hôtel.

UNE tweeter de l’EMA a déclaré que plusieurs écoles seraient fermées mardi pour les élèves traditionnels et éloignés, notamment Fultondale High, Center Point High et Clay-Chalkville High.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a tweeté mardi matin que «les habitants de Fultondale ont été durement touchés la nuit dernière – je suis attristé par la perte de vies humaines, les blessures, les maisons et les entreprises endommagées. & ressources que notre État a à offrir. «

Le National Weather Service a déclaré qu’il étudierait les dégâts pour déterminer la force de la tornade.

Heureusement pour les efforts de nettoyage à Fultondale, un temps doux et sec est attendu mardi et mercredi, a déclaré AccuWeather.

Cependant, le Storm Prediction Center a averti que « quelques rafales d’orage fortes à légèrement violentes sont possibles aujourd’hui jusqu’à ce soir sur certaines parties du sud-est, et une tornade ne peut être exclue ». Les zones les plus exposées sont le sud de la Géorgie et la Panhandle de Floride.

