Les habitants de la banlieue nord de Birmingham, en Alabama, ramassaient les morceaux mardi après qu’une tornade dévastatrice a ravagé la région, tuant un adolescent blotti dans son sous-sol et faisant au moins 30 blessés.

Plusieurs membres de la famille du garçon ont été grièvement blessés lorsqu’un arbre est tombé sur leur maison à Fultondale et a provoqué l’effondrement de la maison. «Ils faisaient ce qu’ils étaient censés faire», a déclaré le chef de la police de Fultondale, DP Smith.

Le garçon, un élève de 14 ans en neuvième année, a été identifié comme étant Elliott Hernandez, selon le bureau du coroner du comté de Jefferson.

Le surintendant du comté de Jefferson, Walter Gonsoulin, a déclaré que d’autres étudiants avaient peut-être perdu leur maison et que le lycée avait subi de graves dommages.

La tornade a laissé une bande de destruction de 16 km de Fultondale, une ville du comté de Jefferson au nord de Birmingham, à Centre Point. Une grande partie de la zone a été gravement endommagée par une tornade plus importante une décennie auparavant.

Un rapport préliminaire du National Weather Service a estimé que la vitesse du vent de la tornade de lundi soir était d’au moins 135 mph.

Tim Herring a déclaré que lui et sa femme, Patti, avaient peu remarqué que la tornade arrivait, alors ils ont couru vers la salle de bain et ont couvert l’intérieur de la baignoire avec des serviettes. Quelques minutes plus tard, leur vie avait radicalement changé.

«Nous sommes sortis et ma femme a dit que nous n’avions pas de toit», dit-il. «J’ai marché dans le couloir et j’ai dit que nous n’avions pas de murs non plus. J’ai dit que nous avons de la chance d’être en vie, Patti.

De l’autre côté de la rue des Herrings, Jason Williams, sa femme et ses deux filles adolescentes ont traversé la tornade dans un abri au sous-sol qui a subi des dommages.

Le reste de la maison a été détruit et Williams a déclaré qu’il était tombé sur eux, piégeant la famille pendant environ 20 minutes jusqu’à ce que les voisins viennent à la rescousse. Les Williams ont survécu avec seulement des bosses et des ecchymoses.

«Dieu avait ses mains puissantes sur nous», a déclaré Jason Williams. «Dieu nous a protégés la nuit dernière. »

Le twister a été signalé à Fultondale vers 22h30 et a provoqué d’importants dégâts dans tout le comté, a déclaré AccuWeather. Il a renversé des arbres, brisé des bâtiments et renversé des voitures et des camions, selon weather.com.

« On dirait qu’une bombe a explosé », a déclaré Sam Moerbe, un habitant de Fultondale, à AL.com.

Le chef des pompiers de Fultondale, Justin McKenzie, a déclaré que 18 des 30 personnes blessées avaient été hospitalisées et que six personnes emprisonnées avaient été secourues.

Les blessures vont de mineures à graves, a déclaré James Coker, directeur de l’Agence de gestion des urgences du comté de Jefferson.

D’autres maisons et bâtiments ont été endommagés par la tempête, dont un hôtel Hampton Inn, qui a subi des dommages structurels importants.

Sur les images de la scène, il semblait que tout le deuxième étage de l’hôtel avait été détruit, a déclaré weather.com. Les clients ont été emmenés en bus dans un autre hôtel.

UNE tweeter de l’EMA a déclaré que plusieurs écoles étaient fermées mardi pour les élèves traditionnels et éloignés, notamment Fultondale High, Center Point High et Clay-Chalkville High.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a tweeté que « les habitants de Fultondale ont été durement touchés la nuit dernière – je suis attristé par la perte de vies humaines, les blessures, les maisons et les entreprises endommagées. J’offre mes prières et mes plus sincères sympathies et je promets tout le soutien et les ressources notre État a à offrir. «

