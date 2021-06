«Comme un poisson mouillé»: le combattant de l’UFC Hill refuse de taper malgré le bras DISLOQUÉ par son rival Craig (VIDEO)

Craig a ajouté le cuir chevelu d’un autre combattant auparavant invaincu à son record lorsqu’il a coulé dans la soumission de fin de combat au premier tour de leur combat de cartes principal à l’UFC 263 de samedi à Glendale, en Arizona, mais la manière de sa victoire a probablement incité plus qu’un combat que les fans doivent doubler lorsque le bras de Hill se pencha vers l’arrière à un angle horrible à la suite de la prise de soumission.

Ce qui était encore plus étonnant, c’est que Hill, qui est entré dans le combat avec un dossier presque parfait de 8-0 (1), n’allait clairement pas abandonner son « zéro » sans se battre, et il a tenté de continuer à se battre même si son bras pendait mollement sur la poitrine de Craig.

Paul Craig casse le bras gauche de Jamahal Hill et obtient le TKO pic.twitter.com/q97p6YNKWS – Will (@ChillemDafoe) 13 juin 2021

Bientôt, et peut-être heureusement, l’arbitre a remarqué la blessure mettant fin au combat et a annulé le combat, accordant la victoire à Craig et envoyant le combattant américain Hill aux urgences.

S’exprimant ensuite, le patron de l’UFC, Dana White, a vivement critiqué l’hésitation de l’arbitre à mettre fin au combat avec Hill de toute évidence blessé et incapable de continuer.

« Quand un bras se balance comme ça et va dans les deux sens, vous devriez probablement arrêter le combat« , a annoncé White lors de la conférence de presse d’après-combat.

« Je ne veux pas chier [the] Arizona [athletic commission], ils ont été si bons avec nous, » il ajouta. « Mais c’est dur. »

Je vais bien!!! Aux ppl qui me soutiennent je vous aime tous !! @PCraigmma merci pour la leçon je serai de retour et plus fort à cause de ça!!! Cela fait partie du jeu et je vais l’accepter et continuer d’avancer !!! – Jamahal Hill (@JamahalH) 13 juin 2021

L’arbitre ne craint pas je ne tapais pas j’essayais d’empiler mais mon bras n’était pas là lol j’ai essayé de l’assommer rapidement mais il était juste le meilleur combattant ce soir !!! Je domine depuis 12 ans ce soir c’était à mon tour de perdre !!!! – Jamahal Hill (@JamahalH) 13 juin 2021

Il y avait des craintes initiales à l’émission que le bras de Hill ait été gravement cassé lors de l’incident, mais White a confirmé que la blessure subie était plutôt une luxation, qui a été rapidement traitée par le personnel médical dans les coulisses.

« Ils l’ont remis en place et le gars a une amplitude de mouvement complète, » il a dit. « C’est fou. »

S’exprimant immédiatement après la bataille, Paul Craig a rendu hommage à la dureté de Hill et a déclaré qu’il était plus qu’impressionné par la ténacité qu’il a vue.

« C’est tap, sieste ou snap et ce soir c’est arrivé à snap« , a déclaré Craig à Joe Rogan dans son interview d’après-combat. « C’est un sacré adversaire là-bas, il a pris ces coups après que son bras se soit cassé, c’est dur.

« La foule voit tout, que c’était un enfer d’une barre de bras serrée. Pour qu’il ne tape pas, de quoi êtes-vous, les Yankees ? Je l’ai senti partir.

« Il n’y avait plus aucune raison de mettre la pression, c’est pour ça que je faisais des coups de coude. C’est le travail de l’arbitre de protéger l’adversaire, mon travail est de terminer le combat. Je pouvais sentir que c’était comme un poisson mouillé qui dansait sur tout mon corps. »

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par ufc (@ufc)

Pour sa part, Hill a publié une déclaration sur les réseaux sociaux après le combat pour dire qu’il reste en bonne santé et qu’il n’a aucune rancune envers Craig pour avoir infligé la blessure.

« Je vais bien!!! » a-t-il écrit sur Twitter. « Aux ppl qui me soutiennent je vous aime tous !! [Paul Craig] merci pour la leçon je serai de retour et plus fort à cause de ça!!! Cela fait partie du jeu et je vais l’accepter et continuer d’avancer !!!

« L’arbitre ne craint pas je ne tapais pas j’essayais d’empiler mais mon bras n’était pas là lol j’ai essayé de l’assommer rapidement mais il était juste le meilleur combattant ce soir !!! Je domine depuis 12 ans ce soir c’était à mon tour de perdre !!!!«