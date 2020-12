WADEYE, Australie – Après un vol d’une heure au-dessus des sables ocres du nord de l’Australie, la juge est descendue de l’avion et s’est rendue au palais de justice de fortune, une seule pièce aux murs blancs à côté d’un nouveau poste de police de 20 millions de dollars niché dans des barbelés.

À l’extérieur, plus d’une douzaine d’accusés autochtones ont attendu pieds nus dans une chaleur fulgurante. La plupart parlaient peu l’anglais. Ils n’auraient que quelques minutes avec leurs avocats, également nouvellement arrivés, avant d’être appelés un à un aux tables portatives de la salle d’audience pour faire face au juge, une femme portant des lunettes et des talons orange.

C’est ainsi que justice est rendue dans certains des coins les plus reculés d’Australie. Sous un système de «tribunaux de brousse», les procureurs, les avocats de la défense et les juges parcourent un circuit de plus de deux douzaines de communautés dans le Territoire du Nord peu peuplé, traitant un long dossier d’affaires, parfois en une seule journée. Il fonctionne selon le principe que tous les Australiens, peu importe où ils vivent, devraient avoir accès au système judiciaire.

En pratique, cependant, il s’agit d’une chaîne de montage judiciaire, une chaîne qui conduit souvent à l’incarcération. Les tribunaux traitent presque exclusivement les affaires pénales, dans des conditions qui ne correspondent pas à celles requises dans la plupart des autres salles d’audience. Les services de traduction font défaut et les affaires sont jugées extrêmement rapidement par des étrangers qui entrent et sortent par avion.