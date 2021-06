« Comme un meurtre »: les femmes sud-coréennes sont confrontées à des abus sexuels en ligne généralisés, selon un groupe de défense des droits

« La cause première des crimes sexuels numériques en Corée du Sud sont des opinions préjudiciables largement acceptées et des comportements à l’égard des femmes et des filles auxquels le gouvernement doit s’attaquer de toute urgence », a déclaré Heather Barr, codirectrice par intérim pour les droits des femmes à Human Rights Watch. « Le gouvernement a bricolé la loi mais n’a pas envoyé un message clair et énergique selon lequel les femmes et les hommes sont égaux et que la misogynie est inacceptable. »