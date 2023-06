"Comme un joueur de cricket à la retraite…": Pourquoi le WTC peut être bon pour Rahane, explique Star

Lorsque l’équipe indienne pour le championnat du monde de test a été annoncée, la présence d’Ajinkya Rahane a fait le bonheur des fans de cricket. Le joueur vétéran, un militant expérimenté de nombreuses batailles, a fait un retour du côté indien après près de 18 mois. Le joueur de 34 ans, qui a dirigé Mumbai pendant toute la saison nationale, a marqué près de 700 points, mais ce qui s’est démarqué, c’est la façon dont il a amélioré son jeu offensif dans l’IPL. L’ancien joueur indien a analysé le retour de Rahane et a expliqué en quoi cela pourrait être un bon match pour lui.

« Il (Rahane) était sous une pression énorme la dernière fois qu’il jouait pour l’Inde. C’est une période difficile quand un frappeur entre au bâton, pensant que cela pourrait être la dernière manche de sa carrière de test. C’est un endroit difficile à Je ne pense pas qu’il sera à cet endroit maintenant car il a vu la vie après le test de cricket, presque comme un joueur de cricket à la retraite « , a déclaré Sanjay Manjrekar sur Star Sports.

« Maintenant, il a l’opportunité, je sens que son esprit sera beaucoup plus libre. Les gens pourraient penser que sa forme IPL a contribué à sa sélection et à son retour. Mais il a également eu une bonne saison de première classe. Donc, nous pourrions voir certains avantages là-bas. J’y suis allé. J’ai été retiré de l’équipe indienne. J’ai eu beaucoup de courses au niveau de première classe, mais quand vous revenez au test de cricket, vous réalisez que c’est un jeu de balle complètement différent. Alors , Ajinkya Rahane aura l’esprit plus libre, mais il aura également du pain sur la planche. Le test de cricket est un jeu de balle différent et il joue contre une opposition de premier ordre. Je n’ai aucune idée de la façon dont il va frapper. Il y a une indication qu’il est de retour en forme, mais c’est un scénario complètement différent. »

La finale du WTC commence à The Oval mercredi.