«  Comme un enfant gâté  »: la star du tennis Novak Djokovic s’excuse pour la furieuse explosion sur le court de l’Open d’Italie (VIDEO)

Le joueur américain Fritz, le conquérant du numéro un britannique Dan Evans au tour précédent, a égalisé le deuxième set avec un score de 5-5 lorsque des pluies ont commencé à tomber – ce qui a incité Djokovic en colère à demander à l’arbitre d’arrêter le jeu.

« Tu veux encore jouer à combien?« Djokovic a fait rage à l’arbitre, avant de se réfugier des éléments dans le tunnel.

Fritz, quant à lui, est resté assis sur le terrain, espérant apparemment que le match se déroule sans interruption alors qu’il cherchait à tirer le meilleur parti de l’élan qu’il avait généré.

L’arbitre a informé Djokovic qu’il « voulait vérifier le terrain« avant de prendre la décision de suspendre le concours.

« Je vous ai demandé trois fois!« Djokovic a riposté. »Vous ne vérifiez rien!«

Le match a finalement été suspendu quelques minutes plus tard.

Djokovic, parfois controversé, a fait la une des journaux à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. Il a courtisé la controverse l’été dernier pour sa part dans l’organisation du tournoi de tennis controversé Adria Tour au plus fort de la pandémie de Covid-19 qui a finalement été annulée après que plusieurs joueurs – Djokovic inclus – aient été testés positifs pour le nouveau coronavirus.

Il y a à peine trois mois, il s’est de nouveau retrouvé dans les nouvelles pour toutes les mauvaises raisons après avoir brisé sa raquette avec colère lors d’un match à l’Open d’Australie.

Il a également été disqualifié de l’US Open de l’année dernière après avoir frappé une balle dans la colère liée à la tête d’une juge de touche.

Djokovic a fait référence à l’incident de l’arbitre dans ses commentaires d’après-match, en disant: « Ce n’est pas la première fois ni probablement la dernière que je vais vivre de telles conditions.

« Et même avec autant d’expérience derrière moi, je suis toujours bouleversé et je perds mon sang-froid. Mais c’est OK. À la fin de la journée, ce sont d’excellentes leçons – je vais essayer de retirer certaines choses importantes de cette journée. «

Autant Djokovic a expliqué ses actions, elles ne se sont pas trop bien comportées avec certains fans du sport.

« Cette explosion de Djokovic est inacceptable. D’autres joueurs auraient eu un avertissement – il devrait avoir honte de lui-même, « a écrit un fan en ligne, tandis qu’un autre a accusé le grand de tous les temps d’agir comme un »enfant gâté quand il est mécontent sur le court. «

Un troisième a appelé à prendre des mesures sévères et à montrer que les explosions sur le court sont inacceptables.

« Sortez-le de l’ATP Tour, » ils ont écrit.