Comme un dragon : annonce du lancement de Pirate Yakuza à Hawaï

Sega et Ryū ga Gotoku Studio ont annoncé la dernière entrée dans le Comme un dragon/Yakuza série, Comme un dragon : le yakuza pirateLe jeu suit le personnage récurrent et la légende yakuza autrefois redoutée Goro Majima dans ses aventures océaniques. Sa sortie est prévue sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S le 28 février 2024. Les précommandes physiques et numériques sont disponibles dès aujourd’hui, y compris une édition collector qui contient :

Copie physique du jeu pour consoles PlayStation 5 ou Xbox

L’édition numérique Deluxe a ajouté des packs DLC (membres d’équipage, tenues, personnalisation du navire)

Broche pièce de trésor de 2 pouces

Drapeau pirate 12″ x 18″

Cache-œil 3″ x 4″

Présentoir en acrylique de 6 pouces

Comme un dragon : le yakuza pirate se déroule un an après les événements de Comme un dragon : une richesse infinie. Dans ce jeu, Goro Majima fait naufrage sur une île déserte, où il est incapable de se souvenir de son nom. Il traverse l’océan pour découvrir son identité, rejoint par un garçon nommé Noah qui lui a sauvé la vie. Le duo se retrouve bientôt impliqué dans un conflit entre des criminels impitoyables, des pirates des temps modernes et d’autres scélérats pour un trésor légendaire. Le jeu propose des combats d’action avec Majima capable de passer du style « Sea Dog », où il manie deux épées courtes et des outils de pirate, à son tristement célèbre style « Mad Dog ». Les joueurs pourront également constituer un équipage tout en améliorant leur navire, le « Goromaru », tout en combattant les navires ennemis et en conquérant des îles cachées.