‘Comme un câlin chaleureux d’un ange’

Pour une poignée de cultures à travers le monde, dont le monde arabe, ces couvertures distinctes offrent non seulement un câlin incroyablement chaleureux et doux, mais un grand sentiment d’appartenance.

Subhi Taha a tenu à remercier tout particulièrement la semaine dernière ce qu’il a appelé la «seule et unique raison» pour laquelle il n’a pas souffert d’engelures pendant la tempête hivernale destructrice et meurtrière qui a récemment laissé des millions de personnes sans chaleur au Texas, où il vit. «Cette chose est cette couverture», a déclaré Taha sur TIC Tac, montrant derrière lui un couvre-lit fleuri vert chasseur et rose rose imprimé de grandes fleurs.

Ces couvertures sont «littéralement des sauveteurs», a déclaré Taha, qui se dit «juste un musulman-américain moyen» sur sa chaîne YouTube, où il compte environ 250 000 adeptes. «Même lorsque notre radiateur était en panne et qu’il soufflait littéralement de l’air froid», a-t-il dit, «cette couverture était si efficacement isolante que j’ai eu chaud en dessous. Je me suis réveillé chaud!

Si vous vous êtes déjà enveloppé dans ces couvertures incroyablement douces, incroyablement chaudes et hautement décorées, vous ne saurez jamais ce sentiment. Ils n’ont peut-être pas un nom largement accepté (certains les appellent «couvertures à fleurs», «couvertures en vison», «couvertures ethniques» ou, comme le dit Taha, «couvertures d’immigrants»), mais ce ne sont pas simplement des couvertures.