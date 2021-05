Le Dr BP Tyagi, oto-rhino-laryngologiste de la ville de Ghaziabad dans l’État de l’Uttar Pradesh, a déclaré qu’il s’agissait du premier cas de champignon jaune chez un patient se remettant de Covid-19. L’homme de 45 ans avait suivi un traitement pour Covid-19 au cours des derniers mois, mais son état s’est détérioré au cours des derniers jours, il a donc été admis à l’hôpital et un examen a révélé un champignon jaune.

















Selon le médecin, le champignon jaune est une maladie potentiellement mortelle causée par une mauvaise hygiène et une humidité. Il est plus dangereux que le champignon noir ou le champignon blanc, car il est difficile à diagnostiquer car il commence à l’intérieur du corps, affectant les organes internes. Le champignon noir commence par une défiguration faciale distincte qui est facile à repérer. Les symptômes du champignon jaune comprennent la léthargie, le manque d’appétit, la perte de poids et, dans les cas graves, la maladie peut entraîner un dysfonctionnement des organes. Il a ajouté que le patient présentait auparavant des symptômes de champignon noir et de champignon blanc, qui sont également des complications de Covid-19.

Cela survient alors que les cas de mucormycose (communément appelé champignon noir) et de champignon blanc ont augmenté chez les patients atteints de Covid-19 en Inde. Plusieurs États ont déclaré qu’il s’agissait d’une épidémie. Des infections fongiques ont été rapportées chez des patients sous oxygène prolongé ou à qui on a prescrit des stéroïdes dans le cadre du traitement par Covid-19. Les champignons noirs et blancs affectent les poumons et d’autres organes vitaux et peuvent être extrêmement dangereux.

Cependant, selon le radiodiffuseur indien NDTV, le médecin-chef de Ghaziabad, NK Gupta, n’a pas encore été informé de cas de champignons jaunes.

NDTV cite également le Dr Randeep Guleria, pneumologue et directeur du All India Institute of Medical Sciences à New Delhi, qui a mis en garde contre le nom des infections fongiques en fonction de la couleur et des zones qu’elles affectent, car cela pourrait être trompeur et créer de la confusion.

« En général, les types de champignons que nous voyons le plus sont la mucormycose, la candidose et l’aspergillose. La mucormycose se trouve davantage dans les cas où Covid est associé à des stéroïdes et au diabète. Ils se trouvent dans le nez, les sinus et peuvent pénétrer dans le cerveau», A déclaré le Dr Guleria.

Candida, qui a été associé à un champignon blanc, a été observé chez les personnes ayant une faible immunité comme « taches blanches dans les cavités buccales… Il peut se propager au sang», Selon le Dr Guleria. La moins courante est l’aspergillose, qui affecte les poumons et peut provoquer des réactions allergiques. Il n’a cependant pas précisé les causes et les symptômes du champignon jaune.

