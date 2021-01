Les services secrets américains ont créé une zone militarisée autour de la capitale nationale à l’approche du jour de l’inauguration, ce qui incite à des comparaisons avec les fortifications mises en place à Bagdad après l’invasion américaine de l’Irak.

Au milieu des craintes que la cérémonie de prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier ne déclenche des troubles, les autorités ont décidé d’étendre considérablement un périmètre de sécurité établi autour du Capitole, qui a été pris d’assaut par des manifestants au début du mois.

Les nouvelles zones «rouge» et «verte» établies par les services secrets englobent des zones proches de la Maison Blanche, du Lincoln Memorial, du National Mall et du Capitole. Même certaines zones résidentielles et commerciales à proximité ont été incluses dans le périmètre de sécurité surveillé. Les services secrets ont défini la «zone verte» comme des rues accessibles uniquement aux résidents et aux entreprises. Les personnes souhaitant traverser la zone verte devront présenter une pièce d’identité. La «zone rouge» la plus extrême, en revanche, est fermée à tout trafic, à l’exception des véhicules autorisés.

L’état d’Amérique: nous avons mis en garnison 20 000 soldats au Capitole américain et établi une «zone verte» autour de Washington, DC pour faciliter la transition pacifique du pouvoir. pic.twitter.com/jZ5jeEB6hs – Sawyer Hackett (@SawyerHackett) 15 janvier 2021

Nouvelle clôture massive qui monte à l’extérieur du Capitole. La clôture non évolutive de huit pieds a disparu. Maintenant, un mur de 12 pieds monte. pic.twitter.com/pOdA1paq4Z – Pete Muntean (@petemuntean) 14 janvier 2021

Plus de 20 000 soldats armés de la Garde nationale seront stationnés autour de la zone, qui est protégée par des barrières en béton, des clôtures métalliques avec des fils de rasoir et des patrouilles Humvees.

Les zones réglementées ont été annoncées vendredi et devraient rester en place jusqu’au 21 janvier. Cependant, le maire de DC, Muriel Bowser, a averti les résidents que les mesures de sécurité renforcées seraient probablement les « Nouvelle norme » après le jour de l’inauguration, et a déclaré qu’elle ne pouvait pas indiquer le moment où les clôtures autour du Capitole tomberaient.

Les « zones » sans précédent au cœur de la capitale nationale ont créé des tensions considérables sur les médias sociaux, de nombreuses personnes comparant la zone verte de DC à son tristement célèbre équivalent à Bagdad. Créée après l’invasion américaine de l’Irak, la zone verte de Bagdad est un complexe fortement fortifié qui abrite des bâtiments gouvernementaux.

«Les services secrets sont honnêtes envers Dieu et appellent la partie la plus fortifiée de DC la« Zone verte ». Peut-être que mercredi, ce sera juste «Mini Bagdad» pour un maximum d’ironie ». a déclaré le journaliste Michael Tracey.

Les services secrets sont honnêtes envers Dieu, appelant la partie la plus fortifiée de DC le "Zone verte." Peut-être que mercredi ce sera juste "Mini Bagdad" pour un maximum d’ironie pic.twitter.com/LMWWtLJe3g – Michael Tracey (@mtracey) 16 janvier 2021

L’animateur de CNN Wolf Blitzer a déclaré que « triste » situation à Washington lui a rappelé la «Zones de guerre» qu’il a vu dans «Bagdad ou Mossoul ou Fallouja.»

J’ai repéré ces troupes de la Garde nationale à un coin de rue normal de Washington, pas même près du Capitole. Tant de rues ont été fermées. Cela me rappelle les zones de guerre que j’ai vues à Bagdad ou Mossoul ou Falluja. Si triste. pic.twitter.com/la1Ixiva0D – Loup Blitzer (@wolfblitzer) 15 janvier 2021

Il y avait une consternation similaire de la part de Steve Mullis de NPR, qui a décrit le périmètre de sécurité dans la capitale comme «Dystopique», mais aussi reflétant le climat politique et social actuel du pays.

Je jette "dystopique" un peu trop ces derniers temps, mais "Green Zone établie au cœur de Washington, DC" est à peu près l’événement le plus précis pour correspondre à cette étiquette dans la mémoire récente. https://t.co/EymlWUW7Ea – Steve Mullis (@stevemullis) 15 janvier 2021

Les réponses n’étaient cependant pas toutes funestes et sombres. Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas pu résister à la tentation de faire des blagues sur les développements surprenants. Un expert a annoncé en plaisantant que les responsables de la ville avaient érigé des monuments inspirés de Bagdad afin de donner à DC un plus « Zone verte » ressentir.

Pour donner à DC plus de ce sentiment de zone verte, les urbanistes ont décidé d’installer de nouvelles statues à l’entrée du centre commercial national. pic.twitter.com/xnjNweX0KC – Jonathan Schanzer (@JSchanzer) 15 janvier 2021

De nombreux autres observé que Donald Trump avait finalement obtenu le «mur» qu’il voulait si désespérément, ajoutant que le président américain sortant devrait être contraint de payer pour les barrières.

Des observateurs moins excitables ont rejeté toute l’affaire comme inutile «Théâtre de sécurité», en faisant valoir que la prétendue menace de violence dans la capitale a été largement exagérée.

Un tel théâtre politique inutile, projetant. Ils SALIVENT littéralement à l’idée de "quelque chose se passe" et essaient presque de le mémoriser dans l’existence. – MisoMercy (@MercyMiso) 16 janvier 2021

La capitale est en état d’alerte accrue après qu’un rassemblement pro-Trump le 6 janvier a conduit un groupe de manifestants à pénétrer dans le Capitole. Le chaos, qui a été qualifié de « insurrection, » a été liée à plusieurs décès. Trump a été accusé d’avoir incité à la violence, ce qui a incité la Chambre des représentants à adopter des articles de destitution contre le président plus tôt cette semaine. Trump a nié tout acte répréhensible et insiste sur le fait qu’il a toujours exhorté ses partisans à rester pacifiques. L’incident a déclenché des appels à une répression contre «Terrorisme domestique», avec la nouvelle administration Biden promettant de faire de la politique de sécurité intérieure une priorité.

