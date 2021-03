Motorola, la marque de smartphones appartenant à Lenovo, a introduit une nouvelle interface d’ordinateur de bureau appelée Ready For avec son offre phare, le Motorola Edge Plus. Motorola Ready For est similaire au Dex de Samsung, car il permet aux utilisateurs de brancher leurs smartphones sur un écran plus grand à l’aide d’un câble USB de type C vers USB de type C ou de type C vers HDMI. Cela permet au Moto Edge Plus (ou aux futurs smartphones Motorola) de faire office d’ordinateur ou même d’alternative au décodeur. Motorola a envisagé quatre cas d’utilisation différents pour son extension Ready For, le plus élémentaire étant la conversion d’un smartphone Motorola en une configuration de bureau mobile, avec une souris ou un clavier Bluetooth.

Motorola dit que Ready For pourrait également être utilisé pour transformer un smartphone en station de vidéoconférence en connectant le smartphone avec un écran plus grand et en utilisant ses caméras supérieures pour une meilleure expérience d’appel vidéo. En dehors de cela, les utilisateurs peuvent connecter une manette de jeu à un smartphone Motorola et l’utiliser comme console de fortune, soit pour des jeux mobiles natifs comme Fortnite, soit avec des services de jeux en nuage comme xCloud de Microsoft et Stadia de Google. Les utilisateurs peuvent également utiliser leur téléphone comme décodeur portable – Motorola a proposé un cas d’utilisation dans lequel les utilisateurs peuvent brancher leur smartphone sur le téléviseur d’une chambre d’hôtel, leur donnant ainsi accès à toutes leurs applications de streaming déjà connectées lorsqu’ils voyagent. .

Maintenant, alors que l’idée de Motorola de transformer un smartphone en écran d’ordinateur n’est pas la première du genre, la vision de la marque Lenovo est l’une des plus ambitieuses à ce jour, donnant des idées plus créatives de conversion d’un téléphone en quelque chose au-delà d’un ordinateur de fortune.