« Comme quelque chose dont j’ai rêvé »: la descente du Jamboree Scout Mondial dans le chaos

Le 25e Jamboree Scout Mondial en Corée du Sud – un événement tentaculaire qui s’est tenu sur des terres arides récupérées sur la mer et impliquant 43 000 participants de 158 pays – a sombré dans le chaos la semaine dernière.

Une chaleur torride, de fortes averses et une mauvaise organisation ont poussé les scouts britanniques et américains à se retirer tôt du festival, après que des centaines de jeunes soient tombés malades.

Le jamboree s’est terminé tôt, avec plus de 1 000 bus utilisés pour évacuer les 37 000 personnes restantes avant qu’un typhon ne frappe la péninsule coréenne. La cérémonie de clôture a eu lieu vendredi à Séoul.

The Guardian a parlé à Moa Mannerström, une chef d’unité scoute suédoise de 23 ans, de sa semaine à l’événement.

Moa Mannerström, chef d’unité scoute de Suède, au Jamboree Scout Mondial en Corée du Sud. Photographie : Moa Mannerström / Guardian Community

Mercredi 3 août : « C’était un début tendu »

Nous sommes arrivés vers midi. C’était un jour plus tard que prévu – on nous a dit que le camp n’était pas encore prêt et qu’il y avait eu de fortes pluies, sans aucun endroit où l’eau puisse s’écouler. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait confusion quant à l’opportunité d’installer nos tentes car nous étions dans une zone rouge, ce qui signifie que s’il pleuvait, nous serions inondés. Finalement, nous sommes passés en zone orange.

Mais il était temps de se diriger vers la cérémonie d’ouverture. Il y avait une foule énorme et lente, au total, il a fallu plus d’une heure pour y arriver. Les gens devenaient insistants. J’avais des éclaireurs dans mon groupe atteints d’autisme ou d’anxiété dans de grandes foules, donc c’était difficile. Il ne semblait pas y avoir de contrôle de foule. Le hold-up a été causé par un minuscule pont de deux mètres de large que tout le monde a dû traverser. Au moment où nous sommes arrivés à l’arène, pour voir le [South Korean] président et Bear Grylls, il n’y avait plus de place pour nous, et mes éclaireurs voulaient rentrer chez eux.

De retour à notre campement, nous avons ensuite dû monter nos tentes. Je me suis finalement endormi vers 2h du matin. J’étais fatigué, c’était un début très épuisant et intense.

Les fortes pluies avant le jamboree ne s’écoulaient pas correctement de la terre. Photographie : Moa Mannerström / Guardian Community

Jeudi: « Mes scouts ont commencé à avoir un coup de chaleur »

Le petit-déjeuner était livré entre 4h et 6h du matin, la patrouille du petit-déjeuner devait donc être debout à 5h30. Un de nos chefs scouts courait à vide après si peu de sommeil. Et les tentes devenaient si chaudes qu’il était impossible d’y entrer après 7 heures du matin, vous transpiriez et deviez sortir. Nous avons décidé de sauter les activités du matin pour trier notre camp.

En raison de la chaleur, plusieurs de mes scouts ont rapidement commencé à tomber malades du coup de chaleur. Ils étaient étourdis et nauséeux par manque d’eau. L’eau qu’ils avaient des robinets avait un goût de chlore et devenait assez chaude, et il y avait un manque de glacières pour les boissons, seulement des boîtes en polystyrène. L’après-midi, toutes les activités ont été annulées à cause de la chaleur. J’étais un peu soulagé.

Des centaines de personnes sont tombées malades lors du Jamboree Scout Mondial sous une chaleur torride. Photographie : Moa Mannerström / Guardian Community

La nourriture n’était pas super pour les personnes ayant des besoins alimentaires. J’avais un scout qui était allergique au gluten, au lait et aux crustacés, et on lui a donné des cornflakes sans gluten et une banane pour plusieurs repas. Pour le dîner, les végétariens devaient manger uniquement des nouilles car il n’y avait pas d’alternative aux protéines.

Vendredi : « L’inquiétude a commencé à se répandre dans le camp »

La plupart des activités ont de nouveau été annulées. Mes éclaireurs devenaient de plus en plus malades et nous devions créer de l’ombre pour qu’ils puissent s’allonger.

Les toilettes étaient insalubres. Ils étaient divisés en jeunes et adultes, mais avant que je m’en rende compte, j’ai utilisé les toilettes des jeunes une fois. Ils étaient incroyablement chauds, la sueur commençait juste à couler de vous. Quand vous êtes ressorti dans la chaleur de 33 ° C, c’était comme un soulagement. Il y avait des insectes là-dedans – des moustiques, des petits coléoptères et des papillons de nuit – qui semblaient désagréables. Les toilettes pour adultes étaient généralement correctes. Mais nous avons entendu des histoires de scouts sur des produits sanitaires renversés dans les poubelles des filles et du caca séché sur un ou deux murs dans la salle de bain des garçons.

Vendredi, nous avons appris que le contingent britannique se retirait. Ils formaient le plus grand contingent d’environ 4 500 éclaireurs. C’était comme un gros bloc de pierre dans mon ventre, une peur de : comment tout va tenir ensemble ? IST [International Service Team of adult volunteers] la colle tenait-elle tout à fait, comment cela allait-il fonctionner maintenant ? Beaucoup d’inquiétudes ont commencé à se répandre dans le camp.

Samedi: « Ils ont nettoyé une grande partie du gâchis »

Puis les États-Unis sont partis aussi. J’avais l’impression qu’il pouvait y avoir un effet domino. Mais le gouvernement et l’OMMS [World Organization of the Scout Movement] intervenu pour améliorer les conditions. Ils ont commencé à nettoyer les salles de bain plusieurs fois par jour, donc beaucoup moins de toilettes étaient bouchées. Ils nettoyaient une grande partie des dégâts, montaient des tentes pour se mettre à l’ombre et distribuaient de l’eau.

Nous avons fait quelques activités samedi, comme un jeu de « pistolet à eau » et un toboggan aquatique gonflé, et certains scouts ont eu l’énergie de continuer à faire des choses. Mais de nombreux éclaireurs étaient fatigués.

Dimanche, un de mes scouts était épuisé par un coup de chaleur et avait besoin de la clinique. Leurs jambes étaient engourdies mais on leur a juste donné des médicaments contre la toux et des somnifères.

Les bénévoles de l’IST étaient incroyables et ont vraiment travaillé d’arrache-pied. Je pouvais voir dans leurs yeux à quel point ils étaient fatigués.

Lundi: « Il y a un typhon qui arrive »

Je suis allé à la tente médicale avec un scout qui s’est foulé la cheville, mais elle était fermée en pleine journée. Nous avons entendu dire qu’ils étaient même à court de choses comme l’ibuprofène.

À ce stade, je me sentais épuisé. C’était difficile de garder tout le monde heureux et joyeux. Les gens ont commencé à dire : « Ce n’est pas ce que nous espérions, ce n’est pas ce que nous attendions. » Ils ressentaient de l’ennui et de la déception et nous n’avions pas de bonne réponse pour eux.

L’événement s’est terminé prématurément à cause d’un typhon qui approchait. Photographie : Moa Mannerström / Guardian Community

Cette nuit-là, un éclaireur est venu vers moi et m’a dit : « Il y a un typhon qui arrive ! Mais on ne nous avait rien dit. Était-ce réel ? Était-ce juste des rumeurs ? Il s’est propagé comme une traînée de poudre. Cette nuit-là, on nous a dit que le lendemain matin, nous quitterions le site.

Du mardi au vendredi : « Je suis content que mes scouts aillent mieux »

Arrivés sur la route principale à 8h45, nous avons attendu près de deux heures pour un bus. Ils avaient prévu de nous emmener dans un logement universitaire. Quand nous sommes finalement montés dans le bus, c’était agréable d’avoir enfin de la climatisation. Mais c’était doux-amer.

Je me sentais vraiment désolé pour tous les bénévoles de l’IST – travaillant de leur mieux pour que ça marche – et je me sentais désolé pour mes scouts. Comme nous sommes partis, l’ambiance était très faible.

Après avoir quitté le site, nous avons été évacués vers une université. Ils nous ont accueillis avec hospitalité et gentillesse. Tout cela devait être arrangé dans les 24 heures, ce qui est incroyable. Lorsque le typhon a frappé, nous n’avons eu que de fortes pluies. Nous étions très en sécurité.

La cérémonie de clôture a eu lieu vendredi dans le stade de la Coupe du monde de Séoul. Nous pouvions voir les artistes interprètes mais nous étions placés à un angle, nous ne pouvions donc pas voir les écrans. Mais l’énergie était bonne – des scouts du monde entier assis les uns à côté des autres et appréciant le spectacle de K-pop.

Le camp ressemble déjà à un souvenir lointain – comme quelque chose dont j’ai rêvé. Je suis incroyablement heureux que mes scouts s’en sortent tellement mieux.