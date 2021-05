«  Comme quelque chose de la télévision  »: des ouvriers du bâtiment allemands déjouent un vol après être tombés sur un tunnel partiellement achevé menant à la banque

La découverte inhabituelle était le résultat de quelques travaux d’entretien de routine. Une succursale de la Volksbank dans la petite ville de Spenge, en Rhénanie du Nord-Westphalie, avait embauché une équipe d’ouvriers pour inspecter une zone de chaussée affaissée près de son entrée. L’équipe de construction a d’abord supposé que le problème était dû à des dégâts d’eau. Mais après avoir creusé environ deux mètres, les travailleurs ont découvert des planches de bois, sous lesquelles se trouvait un tunnel, ont rapporté les médias locaux.

La police a alors été alertée de cette découverte particulière. Au départ, les enquêteurs hésitaient à ramper dans le tunnel en raison du risque d’effondrement. Une inspection a finalement été effectuée, montrant que le tunnel mesurait environ huit mètres (26 pieds) de long et un mètre (trois pieds) de large et était soutenu par des planches de bois. La portée du projet de construction hautement illégal suggère que les coupables creusaient depuis un certain temps.

Le passage souterrain a commencé dans une maison de transformateurs à proximité utilisée par le fournisseur d’électricité local et se serait prolongé jusqu’à la fondation de la banque ou à proximité de celle-ci. Les murs de la banque n’avaient pas été percés.

Une nouvelle serrure avait été placée sur la structure abritant le transformateur, suggérant que les cambrioleurs s’étaient introduits par effraction et l’avaient sécurisé pour eux-mêmes, en supposant probablement que la compagnie d’électricité effectuait rarement des vérifications sur le site.

Un employé de banque interrogé par les médias allemands a décrit la découverte souterraine comme « la démence, » ajouter, « Vous ne voyez généralement quelque chose comme ça à la télévision. »

Un porte-parole de Volksbank a expliqué que les cambrioleurs auraient probablement eu peu de succès même s’ils avaient réussi à terminer le tunnel. La banque est bien protégée contre la menace d’effractions, et la succursale de Spenge ne conserve pas d’importantes réserves de liquidités, a-t-il expliqué.

Actuellement, il ne semble y avoir aucun suspect dans la tentative de braquage colorée.

