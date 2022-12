Comme pour tous les médias, les messages de stars du sport comme LeBron James doivent être consommés avec discrétion

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

La semaine dernière, LeBron James, la star de la NBA et président de la société de production a mis fin à une conférence de presse d’après-match en lançant une question aux journalistes.

“J’ai une question pour vous les gars avant que vous ne partiez. Je pensais quand j’étais en chemin, je me demandais pourquoi vous ne m’aviez pas posé de question à propos de la photo de Jerry Jones”, a déclaré James. “Mais quand le Kyrie chose se passait, vous nous avez rapidement posé des questions à ce sujet.”

La photo en question a été publiée dans le Poste de Washington et montre un adolescent Jones, maintenant propriétaire des Dallas Cowboys de la NFL, parmi une foule entièrement blanche s’opposant à l’intégration de North Little Rock High School en 1957.

N’est-ce pas un truc magistral de James, un ancien prodige du lycée qui a essentiellement grandi devant les micros des journalistes? N’admirez-vous pas le jiu-jitsu verbal de niveau ceinture noire de James, mettant les écrivains en défense tout en soulignant un double standard flagrant? Il s’agit d’un travail important, qui oblige les médias à se concentrer sur une histoire importante plutôt que sur des commérages parallèles.

Droit?

Pas vraiment, mais attendez.

Le week-end dernier, voici Deion Sanders, la superstar des deux sports devenue entraîneur de football universitaire, quittant son ancien emploi à la Jackson State University pour un poste mieux rémunéré à l’Université du Colorado à Boulder. Des clips vidéo de ses adieux provisoires aux joueurs de Jackson State (il les entraînera au Celebration Bowl le week-end prochain) et de sa présentation au personnel et aux joueurs du Colorado, ont immédiatement été diffusés sur Internet.

La première rencontre de l’équipe de Deion Sanders au Colorado est à surveiller. Citation préférée : “Nous avons déjà pris en charge quelques postes car j’apporte mes bagages avec moi… Et c’est Louis” pic.twitter.com/rpsR9tG6O3 —@EmmanuelAcho

Une vidéo était intitulé “La partie de Deion Sanders” Réunion de sortie avec son équipe “ILS NE VEULENT PAS QUE VOUS VOYIEZ.” L’implication ici est que les médias ont organisé les images de Sanders pour faire apparaître “Coach Prime” plus opportuniste et moins empathique qu’il ne l’est réellement.

Deux superstars du sport et deux exemples de médias ratés.

Sauf que James a utilisé cette même diatribe pour mettre en avant sa “plate-forme” – il compte 52,5 millions d’abonnés sur Twitter. Et la surabondance de contenu Sanders de samedi dernier ? Une grande partie provenait de Well Off Media, le média que Sanders lui-même contrôle.

James et Sanders sont, bien sûr, libres de se plaindre des médias, mais lorsque vous vous vantez de votre portée sur les réseaux sociaux et que vous dirigez une société de production, vous sommes les média. Les célébrités comprennent cette réalité, même si le public ne la reconnaît pas toujours. À l’intérieur de ce fossé des connaissances, tout ce que les gens célèbres et les civils ressentent contre la presse traditionnelle peut s’épanouir – préjugés, détournements, demi-vérités intéressées et plus encore.

La vérité de qui ?

Nous vivons à l’ère #MoreThanAnAthlete, où les stars du sport sont encouragées à se joindre à des conversations importantes. James a plus de followers sur les réseaux sociaux que le Washington Post et NPR réunis, et il sait qu’un commentaire ou un tweet pourrait générer un cycle d’actualités complet de 24 heures.

Mais lorsque les superstars utilisent leur voix, le reste d’entre nous doit encore utiliser son cerveau et déterminer si nous consommons la vérité, ou simplement leur vérité.

Dans le cas de James, le prétendu double standard n’est que votre fausse équivalence quotidienne. Les écrivains ont posé des questions sur Irving parce que lui et James sont des pairs et d’anciens coéquipiers, tous deux membres de l’Association des joueurs de la NBA. Il est logique de se demander comment les sanctions des Nets en dehors de l’ABC contre Irving ont trouvé un écho chez les autres membres du syndicat.

Et Jones ?

Il possède une équipe de la NFL et n’a aucun lien direct et évident avec James. Si un journaliste ne savait pas déjà que James était investi dans les photos de Jerry Jones, il n’aurait pas beaucoup de motivation à demander. Ils pourraient quand même demander, espérant avoir de la chance avec une réponse juteuse… mais pourquoi ?

Le Washington Post a publié une photo d’un adolescent Jones, ci-dessus, parmi une foule entièrement blanche s’opposant à l’intégration de North Little Rock High School en 1957. (Tom Pennington/Getty Images)

Lorsque vous êtes en tête-à-tête avec un athlète et que vous savez quelque chose sur ses intérêts, des questions larges et hors des sentiers battus peuvent donner des réponses perspicaces. Lorsque je travaillais sur le rythme du baseball, je pouvais entraîner les joueurs dans des conversations sur le chevauchement entre le sport et la politique dans Cuba ou Venezuela ou si le merengue fait une meilleure musique d’ambiance que salsa ou reggaeton.

Mais le faire lors d’une conférence de presse, remplie de journalistes aux délais serrés et d’acteurs désireux de remplir au plus vite leur obligation de presse, est téméraire à plusieurs niveaux. Si l’athlète donne une réponse réfléchie, cela appartient à tous les journalistes présents dans la salle, et pas seulement à vous. Mais si l’athlète n’est pas intéressé par votre sujet nuancé – et la plupart du temps, il ne l’est pas – vous obtiendrez un regard interrogateur et une non-réponse. Chaque question ratée fait perdre du temps à tout le monde.

À moins que James ne suggère que les journalistes sollicitent régulièrement son opinion sur les événements actuels lors des points de presse d’après-match, peut-être en utilisant le dispositif rhétorique préféré de l’écrivain battu – la non-question “parler de”.

“LeBron, parle de l’effondrement de FTX.”

“Parlez d’assouplissement quantitatif.”

“Puisque nous sommes à Toronto, parlons de la Arrêt de transport en commun de la ligne Ontario à Osgoode Hall .”

Veux-tu çà? Toutes les nuits? Même si vous pensez que vous le faites, vous ne le faites pas.

Erreur de relations publiques

Et si James veut que les journalistes discutent de sujets qui sont importants pour lui, il peut les mentionner sur les réseaux sociaux, ou mets-le sur un t-shirt comme il l’a fait après la mort d’Eric Garner aux mains d’un policier de New York.

Bref, parce qu’il a la plateforme, il peut le dire lui-même.

S’il a besoin d’un exemple, il y avait Sanders, avec son vidéaste derrière lui, se pavaner dans une salle de réunion du Colorado plein de jeunes hommes nerveux. Face à face pour la première fois, Sanders les a exhortés à quitter le navire, afin qu’il puisse les remplacer par ses propres recrues.

“Je viens. Et quand j’arriverai ici, ça va changer”, a déclaré Sanders. “Alors je veux que vous vous prépariez tous à aller de l’avant et à sauter dans le [transfer] portail et faites tout ce que vous obtiendrez parce que vous êtes plus nombreux [transfer] plus vous faites de place.”

Le seul faux pas de Sanders en matière de relations publiques : demander aux joueurs un appel et une réponse après avoir révélé qu’il prévoyait de couper la plupart d’entre eux. Mieux vaut les amener à chanter avec vous pendant qu’ils sont encore frappés par les étoiles, puis se concentrer sur la sombre affaire de réduire la liste.

À ce moment-là, Sanders, qui est allé 27-5 en trois saisons à Jackson State, avait déjà remporté la conférence de presse. Retournez-y et regardez-le . Bref sur les spécificités du football ; longtemps sur les sourires et les fanfaronnades et les cris à Dieu.

Plus tard, lors de la réunion d’équipe, un joueur a interrogé Sanders sur l’entraînement hors saison. Sanders a reconnu qu’il avait l’intention de “faire démissionner certains d’entre vous”.

Parler comme ça préfigure des entraînements hivernaux brutaux qui ne sont pas conçus pour préparer les joueurs au football. Ces séances font parfois la une des journaux pour envoyer des athlètes à l’hôpital avec la rhabdomyolyse, où vos muscles se désintègrent essentiellement à cause du surmenage. Semble se produire quelque part chaque hiver . 2023 est-elle l’année du Colorado ?

J’espère que non.

Quoi qu’il en soit, cela ressemble à un nouveau patron menaçant de mettre en danger une main-d’œuvre vulnérable. Mais Sanders a un curriculum vitae et du charme, et un média de son côté, et peut donc faire paraître une situation objectivement louche normale, inoffensive et justifiée.

Lorsque vous disposez d’une plate-forme et d’un système de livraison, ce type de spin est possible. La plupart des athlètes – et certainement toutes les superstars – ont accès aux deux.

Ainsi, ils peuvent se plaindre que les médias passent à côté de l’essentiel, et nous pouvons écouter. Mais aucun de nous n’a à l’acheter. Ce sont aussi des médias, et je vous encourage à consommer leur contenu de la même manière que vous consommez celui de n’importe qui d’autre. Le mien inclus.

Avec discrétion.