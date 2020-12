Bien qu’il ait passé la saison électorale à se présenter comme l’anti-Trump, le président démocrate élu Joe Biden a suivi les traces de son prédécesseur, en nommant non pas un mais deux anciens de Goldman Sachs dans son cabinet.

L’ancien banquier de Goldman, Eric Goldstein, qui a travaillé dans la division Merchant Banking de la banque d’investissement pendant près de deux décennies, rejoindra l’équipe d’examen de la sécurité intérieure de Biden, a révélé Politico lundi. Son ancienne collègue Monica Maher – actuellement vice-présidente du renseignement sur les cybermenaces chez Goldman Sachs – a été nommée à l’équipe d’examen du Conseil national de sécurité.

Le moment des nominations est de bon augure, coïncidant avec le vote du collège électoral pour certifier officiellement la victoire de Biden. Bien qu’il ne soit pas clair si l’équipe de Biden a délibérément choisi de jurer fidélité à la banque qui est devenue synonyme d’excès néolibéral après qu’il était trop tard pour que les électeurs changent d’avis, le confort avec Goldman Sachs s’est avéré un collier d’albatros peu maniable pour plusieurs des Biden. prédécesseurs.

Aussi sur rt.com Hillary Clinton est « fière » de voter pour Biden en tant qu’électeur tout en appelant à l’abolition du collège électoral

La candidate présidentielle ratée Hillary Clinton, par exemple, a été éviscérée lors de la campagne électorale en 2016 en raison de son apparente convivialité avec Wall Street et Goldman en particulier, critiquée par le rival socialiste démocrate Bernie Sanders pour son refus de publier les transcriptions de plusieurs discours hautement rémunérés qu’elle donné à la banque. Des transcriptions supposées des discours publiés par WikiLeaks avant le vote ont fait dire à Clinton que seuls les initiés de Wall Street étaient qualifiés pour réglementer Wall Street, suggérant que le candidat prévoyait de confier le pouvoir de réglementation aux mêmes personnes qui avaient brisé l’économie en 2008.

Et même l’ancien président Barack Obama, sous lequel Biden a occupé le poste de vice-président, a été critiqué par les démocrates progressistes pour avoir essentiellement permis à la banque d’investissement Citigroup de nommer son cabinet à la suite du sauvetage de près d’un demi-billion de dollars TARP qui a mis les contribuables sur le crochet pour payer les dettes de jeu de Wall Street. L’exécutif de Citi, Michael Froman, qu’Obama a nommé comme représentant commercial des États-Unis, a envoyé une liste de près de trois douzaines de sélections du cabinet, dont la plupart ont été remplies par le nouveau président comme indiqué.

Et malgré le vœu de « drainer le marais»Des initiés de Washington, des lobbyistes de la porte tournante et des criminels corrompus de carrière, le président Trump a lui-même nommé le banquier de Goldman Sachs Gary Cohn au poste de directeur de son Conseil économique national alors qu’il se préparait à prendre ses fonctions en 2017. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, s’est lui aussi vanté de passage avec le « calmar vampire»Avant de partir en 2002 travailler pour une série de hedge funds. Les embauches ont valu à Trump les railleries de ses partisans, qui ont peut-être naïvement supposé que le slogan populaire signifiait qu’il ne ferait pas passer les spécimens les plus minces du marais directement dans son cabinet.

Alors que le manque de lumière du jour entre les politiques économiques de Biden et de Trump a choqué certains, les critiques progressistes aux yeux clairs de la nouvelle administration démocrate ont vu l’appât et l’interrupteur de Biden venir à des kilomètres de distance, se moquant de ce que l’on appelle «Bidenomique»Comme plus du même néolibéralisme américain conçu pour arnaquer la classe ouvrière et remplir les poches des riches. Les donateurs de Wall Street ont dépensé plus de 74 millions de dollars pour installer leur candidat retraité dans le bureau ovale, ne laissant aucun doute sur l’identité du choix présidentiel des gros chats.

Aussi sur rt.com Les démocrates progressistes dénoncent le « passage à gauche » de Biden avec « Bidenomics » comme rien de plus que REAGANOMICS

Mais quelques âmes trompées qui croyaient vraiment pouvoir pousser le carriériste de l’establishment « à gauche”Ont pris la décision de la campagne Biden de mélanger les pires aspects d’Obama et du parti de pillage de Trump comme un affront personnel. Le cabinet démocrate est presque entièrement peuplé de seconds rangs des années Obama, de la chef de la Réserve fédérale à l’époque Janet Yellen (maintenant nommée secrétaire au Trésor) à la virulente harpie anti-Sanders Neera Tanden (sur le point de devenir chef du Bureau de la gestion. et Budget) – et Goldman Sachs et ses collègues banques d’investissement ne sont même plus les sociétés financières les plus rapaces du marché.

Cet honneur revient à BlackRock et à ses collègues capitalistes vautours du private equity. Comme d’habitude, les gens de Biden ont carrément le doigt sur le pouls de la nation alors qu’ils se préparent à arracher le cœur encore battant du cadavre économique des États-Unis: le directeur de BlackRock, Brian Deese, a été engagé pour diriger le Conseil économique national du cabinet.

Néanmoins, de nombreux partisans de Biden célébrant sa victoire semblent aveugles aux similitudes entre leurs espoirs d’un changement réel et révolutionnaire et ceux des partisans d’Obama et de Trump. Ces espoirs persistent obstinément même après que l’ancien vice-président ait assuré à ses donateurs l’année dernière que «rien ne changera fondamentalement»Quand il prend le relais. Rencontrez le nouveau patron, comme l’ancien patron.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!