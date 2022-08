Comme moyen de passer le temps, a rejoint l’académie de judo, révèle la médaillée d’argent CWG Tulika Maan

Tulika Maan, la judoka qui a remporté une médaille d’argent dans la catégorie féminine des 78 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, a révélé que le sport n’était au départ qu’un moyen de passer son temps quand elle s’ennuyait.

«Je n’avais pas de projets de judo, mais je suis ici parce que je m’ennuyais beaucoup seul à la maison. J’avais environ six ou sept ans quand j’ai dit à ma mère que je n’avais rien à faire quand elle allait à son bureau.

« Pour passer le temps, elle m’a dit de rejoindre l’académie de judo comme certains enfants de notre quartier. Je l’ai fait et j’ai progressivement commencé à bien performer. Après avoir remporté pas mal de médailles et d’éloges, un professeur de l’académie m’a encouragé à poursuivre sérieusement le judo », a déclaré Tulika lors d’un segment hyperlive – India Ki Umeed sur Glance et Roposo.

La grande révélation de Tulika sur le fait qu’elle n’avait jamais prévu de jouer au judo professionnellement lors de l’extravagance des spectacles hyperlive – Azadi Ka Amrit Mahotsav pour célébrer les 75 ans de la fête de l’indépendance de l’Inde le 15 août -, a laissé tout le monde surpris.

Au cours de l’émission hyperlive, Tulika a également parlé de son régime d’entraînement et de son lien avec sa mère, qui l’a élevée seule.

Tulika a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des 78 kg de judo féminin aux Jeux du Commonwealth après avoir perdu contre l’Écossaise Sarah Adlington en finale.

Le joueur de 23 ans de Delhi a donné à l’Inde sa troisième médaille de judo aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Elle avait battu Tracy Durhone de Maurice lors de son premier combat avant de prendre le dessus sur Sydnee Andrews de Nouvelle-Zélande en demi-finale de l’événement.

