Comme l’offre de puces Snapdragon 835 s’épuise, le F (x) Tec Pro1-X passera au Snapdragon 662

La campagne IndieGoGo pour le smartphone F (x) Tec Pro1-X a reçu plus d’un million de dollars de financement et les premières unités ont été expédiées aux bailleurs de fonds «super early bird» à la fin du mois de janvier. Mais maintenant, l’équipe a rencontré des problèmes d’approvisionnement.

Plus précisément, le Snapdragon 835 au cœur du téléphone a atteint la phase de fin de vie et n’est plus disponible, ce qui signifie qu’aucun téléphone ne peut plus être construit. Cela affecte à la fois le modèle Pro1 d’origine (plus d’informations dans une minute) ainsi que le Pro1-X, qui a été conçu pour les développeurs XDA (les deux sont assez similaires et utilisent le chipset 835).

L’équipe a choisi le Snapdragon 662 en remplacement. C’est un chipset de milieu de gamme, donc une certaine dégradation des performances est attendue, bien qu’il y ait en fait plusieurs avantages à utiliser une puce plus récente (elle a été annoncée en janvier 2020). Certains inconvénients aussi, remarquez-vous, en plus de la baisse des performances.











Le F (x) Tec Pro1-X

Le 662 devrait consommer moins d’énergie, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. Et il exécutera Android 11 prêt à l’emploi avec des mises à jour de sécurité qui dureront au-delà de 2023. Le F (x) Tec Pro1-X peut également exécuter Ubuntu Touch et Lineage OS, bien que ces ROM devront être retravaillées.

En outre, la nouvelle puce prend en charge des capteurs de caméra à résolution plus élevée, de sorte que le téléphone sera mis à niveau vers le Sony IMX586 48MP. La version originale (avec Snapdragon 835) était livrée avec un capteur IMX363 12MP à la place.

La connectivité est également améliorée avec la prise en charge de Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. L’équipe a brièvement expliqué pourquoi elle n’avait pas choisi un chipset 5G haut de gamme. Il y a deux raisons: 1) le prix de ces puces, bien sûr, et 2) la 5G nécessite des antennes différentes et la refonte aurait pris trop de temps.

L’assemblage du PCB du téléphone doit déjà être repensé, de sorte que la date d’expédition estimée a été repoussée de mars à août 2021. La pandémie n’aide pas non plus la situation.

Vous pouvez lire l’annonce sur IndieGoGo pour plus de détails. Comme vous pouvez l’imaginer, les bailleurs de fonds ne sont pas satisfaits de la situation.

En ce qui concerne le téléphone Pro1 d’origine, les acheteurs récents en attente de leur appareil auraient reçu des messages indiquant qu’ils recevraient le Pro1-X à la place (ce n’est pas mal du tout, le X a plus de mémoire – 8/256 Go, contre 6/128 Go ).

Via