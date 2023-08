Comme l’huile de palme, mais meilleure pour la planète

L’huile de palme est utilisée dans tout, des savons et cosmétiques aux sauces et craquelins, mais sa production peut être dévastatrice pour l’environnement. Les producteurs brûlent les forêts tropicales et les marécages pour faire place aux plantations, décimant les habitats fauniques et produisant des émissions de gaz à effet de serre stupéfiantes. Une entreprise créée par des camarades de classe du MIT a utilisé la biologie synthétique pour développer une alternative.

David Heller ’18, Shara Ticku (alors étudiante à la Harvard Business School) et Harry McNamara (alors candidat au doctorat dans le programme Harvard-MIT en sciences et technologies de la santé) se sont rencontrés dans une classe Media Lab et ont fondé C16 Biosciences après avoir reçu une partie de leur premier financement par l’intermédiaire du Concours de présentation de 100 000 $ du MIT et le Fonds d’innovation Sandbox du MIT. L’entreprise récolte désormais ce qu’elle appelle l’huile de Torula à partir d’une souche de levure productrice d’huile, qui fermente les sucres dans un processus de précision similaire au brassage de la bière.

C16 produit actuellement du pétrole dans des réservoirs de 50 000 litres et a lancé une marque grand public appelée Palmless. Heller dit qu’il travaille en partenariat avec de grandes marques de soins personnels et espère éventuellement utiliser également son produit dans les aliments.

Avec tous ses efforts, C16 essaie de mettre en lumière les problèmes liés à l’industrie de la palme. « Nous devons trouver un moyen de réduire notre dépendance aux produits de la déforestation », déclare Heller.