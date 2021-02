« Comme les vacances, le sexe et les arts – c’est une question d’équilibre entre le travail et la vie privée »: un professeur de Columbia défend la consommation d’héroïne, suscitant un débat sur la drogue

Un professeur de Columbia a rendu public son affinité pour l’héroïne, affirmant que sa consommation de drogue avait fait de lui une meilleure personne. Mais les médias sociaux sont divisés sur son reniflement de substance sans vergogne.

Carl Hart, qui dirige le département de psychologie de la prestigieuse université de l’Ivy League, a fourni des anecdotes personnelles remarquables sur la consommation de drogues à des fins récréatives dans son nouveau livre, «Drug Use for Grown-ups: Chasing Liberty in the Land of Fear».

Le père de trois enfants de 54 ans a révélé qu’il reniflait régulièrement de petites quantités d’héroïne, consommant parfois jusqu’à 10 jours consécutifs avant de faire une pause.

« Il n’y a pas beaucoup de choses dans la vie que j’apprécie plus que quelques lignes près de la cheminée à la fin de la journée, » il a écrit, comme détaillé par le New York Post. Se décrivant comme un contribuable responsable qui fait du bénévolat dans sa communauté et «Contribue à la communauté mondiale», le professeur a conclu: «Je suis meilleur pour ma consommation de drogue.»

Cependant, l’universitaire a admis que l’habitude avait ses inconvénients, notant que de légers symptômes de sevrage pouvaient survenir. «16 heures après la dernière dose.»

En tant que défenseur de la décriminalisation des drogues, Hart a fait valoir dans son livre que barboter dans l’héroïne était « Aussi rationnel que ma consommation d’alcool, » et, «Tout comme les vacances, le sexe et les arts, l’héroïne est l’un des outils que j’utilise pour maintenir mon équilibre travail-vie personnelle.»

L’éditeur du livre, Penguin Press, affirme que le livre de Hart montre que la stigmatisation de la consommation de drogues a été un «Un terrible fléau pour l’Amérique, notamment en renforçant le racisme structurel durable de ce pays.»

Sans surprise, sa défense de l’héroïne a suscité un drame considérable sur les réseaux sociaux.

Un analyste juridique coché en bleu a insisté sur le fait que les gens « conditionné » de désapprouver l’héroïne et d’autres drogues, qui sont interdites depuis «Raisons racistes / ou capitalistes.»

D’autres ont adopté une vision légèrement plus critique de la position de Hart. Le commentateur conservateur Michael Savage a écrit une chape tout en majuscules destinée au professeur, décrivant la consommation de drogue de l’université comme une preuve de «La fin de la civilisation».

Les États-Unis ont été critiqués pour leur «guerre contre la drogue» sévère qui a entraîné de longues peines de prison pour les consommateurs de substances non violentes. Cependant, le pays souffre également d’une grave crise des opioïdes qui a coûté la vie à plus de 400 000 Américains au cours des deux dernières décennies.

