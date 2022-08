Comme les humains, les risques de démence d’un chien augmentent avec l’âge

De nombreux problèmes de santé physique peuvent également provoquer des signes de type CCD, a déclaré Borns-Weil. La douleur, causée par des conditions comme l’arthrite, est un problème majeur.

“Si vous pensez que votre chien présente des signes de dysfonctionnement cognitif, emmenez-le chez le vétérinaire et éliminez les causes physiques”, a déclaré Borns-Weil, qui n’a pas participé à l’étude.

Bien que le CCD soit sur le radar depuis des années, les études précédentes à ce sujet étaient de petite taille, selon les chercheurs du nouveau travail, dirigés par Sarah Yarborough de l’Université de Washington.

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé des données sur plus de 15 000 chiens à l’échelle nationale qui étaient inscrits à un programme de recherche en cours appelé Dog Aging Project. Au cours de la première année, les propriétaires ont rempli deux enquêtes : une sur la santé et les habitudes d’activité de leurs chiens, et une autre avec des questions qui dépistaient le CCD.

Dans l’ensemble, le groupe était jeune et un peu plus de 1% des chiens étaient considérés comme ayant un CCD. Chez les animaux de plus de 10 ans, chaque année de vie supplémentaire était liée à une augmentation du risque de CCD, selon les résultats publiés dans la revue Rapports scientifiques.

Au-delà de l’âge, les niveaux d’activité des chiens ont montré un lien étroit avec le CCD : les chiens sédentaires étaient plus de six fois plus susceptibles d’avoir la maladie que les chiens du même âge et de la même race qui étaient actifs.

Cela ne prouve pas que l’exercice contrecarre la démence canine, ont déclaré Peters et Borns-Weil, puisque le CCD lui-même peut modifier les niveaux d’activité.

“Un chien souffrant de dysfonctionnement cognitif peut ne plus vouloir se promener parce qu’il est confus”, a expliqué Borns-Weil.

Cependant, a noté Peters, la recherche chez l’homme a lié l’activité physique à une meilleure fonction cérébrale plus tard dans la vie. Ainsi, l’idée que l’exercice pourrait être bénéfique pour le cerveau des chiens n’est pas farfelue, a-t-elle déclaré.

De plus, a souligné Borns-Weil, sortir pour explorer ou jouer est une grande partie de la stimulation mentale du chien. Encore une fois, chez les humains, rester mentalement actif avec l’âge a été lié à une diminution des risques de déclin cognitif – bien que, encore une fois, la question de cause à effet demeure.

Malgré les inconnues, il n’y a aucun inconvénient à ce que les chiens aient un mode de vie sain qui inclut l’activité physique et la stimulation mentale, ont déclaré les deux experts.