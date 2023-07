Comme les fans des Bears de Chicago, Darnell Mooney a eu du mal à regarder de chez lui après une blessure – Shaw Local

LAKE FOREST – Darnell Mooney a eu du mal à regarder les Bears de chez lui.

« Il y avait des moments où je le regardais à la télévision et je me disais: » Je ne regarde plus ça « », a déclaré Mooney. « Ensuite, je l’éteins, puis je le rallume et c’est comme, ‘D’accord, d’accord, allez. » Ensuite, c’est juste comme, ‘Je ne peux pas regarder ça.’

Allumer et éteindre, allumer et éteindre la télé. Avec l’équipe embourbée dans une séquence de 10 défaites consécutives, les fans des Bears peuvent probablement comprendre.

Mooney a raté les cinq derniers matchs de la saison 2022 après s’être blessé à la cheville lors de la semaine 12 contre les Jets de New York au MetLife Stadium. Bien qu’il ait raté cinq matchs, Mooney a toujours mené tous les receveurs larges des Bears avec 40 réceptions pour 493 verges.

Sa cheville a dû être opérée sur la corde raide, qui utilise essentiellement un implant pour ancrer le tibia et le péroné ensemble. S’asseoir et regarder ses coéquipiers de chez lui n’était pas le style de Mooney.

« J’ai appris beaucoup de choses en étant absent et j’ai apprécié », a déclaré Mooney. « J’ai apprécié le voyage. Je suis heureux d’avoir traversé le voyage de celui-ci.

Mooney est de retour en pleine santé maintenant. Il a passé son examen physique avec l’équipe mardi et est retourné à l’entraînement alors que le camp d’entraînement s’ouvrait mercredi. Mooney était un participant limité à ses premiers entraînements.

C’est probablement juste que les Bears sont prudents avec un joueur pour lequel ils ont encore de grands espoirs et pour qui ils ne veulent pas se précipiter dans l’action.

« Nous sommes ravis d’avoir Mooney de retour », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus. « Mooney est de retour là-dedans, il a un bon individu, quelques répétitions en 7 contre 7, il a l’air vraiment bien. Il est donc une pièce essentielle.

Le receveur éloigné des Bears de Chicago, Darnell Mooney, est aidé hors du terrain lors du troisième quart-temps contre les Jets de New York en novembre dernier. (John Minchillo/AP)

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis sa blessure de fin novembre, Mooney a déclaré qu’il s’était blessé à la cheville plus tôt dans la saison et qu’il prévoyait déjà de se faire opérer de la corde raide. Lorsqu’un défenseur des Jets s’est roulé sur la cheville le 27 novembre, Mooney a immédiatement su que quelque chose n’allait pas.

Ainsi a commencé un long et lent processus d’intervention chirurgicale, puis de rééducation de la cheville pendant des mois. La sécurité des ours Eddie Jackson s’est blessé au pied dans le même match et a également raté le reste de la saison. Le secondeur Jack Sanborn s’est blessé à la cheville quelques semaines plus tard.

Ces trois Bears ont passé beaucoup de temps ensemble pendant l’intersaison à soigner leurs blessures avec le personnel d’entraînement de Halas Hall.

« Juste en voyant que nous traversons tous cette chose ensemble, vous n’êtes pas seul avec cela et la partie mentale », a déclaré Jackson, qui a été autorisé à revenir ce printemps. « J’ai parlé à Mooney juste parce que j’ai déjà été blessé, et la plus grande chose est mentale. Vous venez tous les jours en faisant les mêmes choses encore et encore et encore, donc cela peut vous épuiser mentalement, vous pouvez être frustré mentalement. Donc, vous gardez un esprit fort, vous continuez à travailler.

Mooney n’est pas revenu à temps pour participer aux OTA au printemps. Plus tôt ce mois-ci, il a été aperçu en train de s’entraîner avec Justin Fields et d’autres coéquipiers en Floride, un développement prometteur. Mooney devrait intensifier sa participation aux entraînements au cours des prochains jours et semaines.

Les prochains mois seront cruciaux pour Mooney. Comme Cole Kmet, qui a signé une prolongation de contrat monstre avec l’équipe mercredi, Mooney entame la dernière année de son contrat de recrue. Il pourrait être en ligne pour une prolongation de son propre chef.

« Je me suis toujours dit et je voulais être ce gars que je ne suis pas un risque », a déclaré Mooney. « Je suis ce gars sur qui tu peux compter. Tu n’as pas à t’inquiéter que je fasse mon travail. Si [an extension is] quelque chose qu’ils veulent faire, c’est quelque chose qu’ils veulent faire.