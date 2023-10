Comme les AirPods Pro 2, les Pixel Buds Pro de Google ajoutent la détection de conversation et d’autres nouvelles fonctionnalités

Sony a peut-être été le premier à disposer d’une fonction de détection de conversation avec ses écouteurs et ses écouteurs, mais d’autres sociétés comme Apple et maintenant Google l’ajoutent désormais à leurs produits concurrents avec des mises à jour logicielles. Parallèlement à cette fonctionnalité, Google déclare que les propriétaires actuels et nouveaux de son produit phare Pixel Boutons Pro bénéficiera également d’un moniteur de bien-être auditif, d’une qualité d’appel plus claire avec prise en charge de Bluetooth Super Wideband et d’un nouveau mode de jeu à faible latence. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles aujourd’hui au fur et à mesure que la mise à jour du micrologiciel commencera à être déployée.

Ces derniers jours, ces mises à jour de fonctionnalités ont déjà été fuite en ligne mais Google les a officiellement annoncés mercredi lors de son événement de lancement des smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2. Il a également lancé les Pixel Buds Pro dans deux nouvelles couleurs – bay (bleu clair) et porcelaine – pour compléter les couleurs. des nouveaux smartphones Pixel 8.

Voici un bref aperçu des nouvelles fonctionnalités des Pixel Buds Pro qui seront disponibles via la mise à jour du micrologiciel. Google a ajouté un égaliseur à cinq bandes pour un son personnalisé et un son spatial avec suivi de la tête dans une mise à jour antérieure du micrologiciel.

Toutes les mises à jour de fonctionnalités améliorent encore une très bonne paire d’écouteurs antibruit et aident Google à suivre le rythme des AirPods Pro 2 d’Apple, qui ont également été récemment mis à jour avec le chargement USB-C et quelques autres nouvelles fonctionnalités, notamment Audio adaptatif, sensibilisation à la conversation et volume personnalisé.

Nouvelles fonctionnalités des Google Pixel Buds Pro

Détection des conversations: Lorsque vous activez cette fonctionnalité, les Pixel Buds Pro utilisent l’IA pour détecter lorsque vous commencez à parler, éliminant ainsi le besoin de retirer les écouteurs lorsque vous souhaitez parler à quelqu’un (ou s’il veut vous parler). Votre musique se met en pause et les écouteurs passent en mode Transparence. Lorsque vous terminez votre conversation, la musique reprend et revient à la suppression active du bruit. Ceci est similaire au mode Speak-To-Chat de Sony et au mode Conversation Awareness d’Apple.

Bluetooth très large bande: Google affirme que cela double la bande passante des voix, ce qui vous donne un son plus complet et plus clair.

Effacer les appels sur Pixel: Google affirme que cela permet de réduire le bruit autour de la personne de l’autre côté de l’appel, améliorant ainsi sa voix afin que vous puissiez l’entendre encore plus clairement.

Statistiques d’écoute (moniteur de bien-être auditif) : l’application Pixel Buds vous indique le volume de votre musique au fil du temps et vous indique quand baisser le volume pour vous aider à maintenir votre bien-être auditif.

Nouveau mode de jeu à faible latence: Selon Google, il s’allumera automatiquement lorsque vous ouvrirez un jeu compatible sur votre téléphone Pixel et réduira la latence de moitié pour une « expérience de jeu plus dynamique ».