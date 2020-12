Le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, a déclaré qu’il y avait encore de l’espoir que le pays puisse éviter de sombrer dans «une autre récession». Cependant, le système de santé pourrait être débordé à moins que le taux d’infection par Covid-19 ne ralentisse.

«Les infections ont encore augmenté de beaucoup récemment…. Si le rythme se poursuit, les hôpitaux seront surpeuplés dans quelques semaines. Il aura un impact majeur sur la vie sociale, privée et économique », Altmaier a déclaré lundi à la radio Deutschlandfunk lorsqu’il expliquait la décision de la chancelière Angela Merkel d’imposer un verrouillage plus strict du mercredi au 10 janvier.

Dans le même temps, Altmaier a noté qu’il était encore possible d’éviter « Une autre récession » si le gouvernement agit « judicieusement » et l’aide d’État promise se concrétise. «J’espère que nous pourrons empêcher un arrêt économique complet de la deuxième vague de la pandémie», il a dit.

Le ministre a averti que c’était « clair » ces restrictions ne seraient probablement pas assouplies après le 10 janvier, à moins que la situation sur le terrain ne commence réellement à s’améliorer. «Nous devons honnêtement dire cela» Dit Altmaier.

Des préoccupations similaires ont été exprimées par le ministre des Finances Olaf Scholz, qui a déclaré que l’Allemagne risquait de perdre le contrôle de la pandémie et que des mesures urgentes étaient nécessaires.

Nous sommes, en fait, confrontés à une catastrophe naturelle. C’est comme quand le Vésuve éclate. Vous pouvez seulement voir que vous vous mettez en sécurité, et c’est ce que nous faisons.

Le gouvernement a été contraint de fermer tous les magasins et services non essentiels après que les dirigeants régionaux et les médecins ont déclaré que les hôpitaux étaient bondés à ras bord et luttaient pour trouver suffisamment de lits de soins intensifs pour les patients gravement malades.

Lundi, Gerald Gass, le chef de la Fédération allemande des hôpitaux, a déclaré aux médias que les infections continueraient d’augmenter au cours des deux prochaines semaines avant que l’effet du verrouillage ne se fasse sentir. «Je prévois que le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs passera de 4 500 à 5 000 d’ici la fin de cette année», Dit Gass.

L’Institut Robert Koch a enregistré 16 362 nouveaux cas lundi, soit environ 4 000 de plus que ce qui a été signalé lundi la semaine dernière.

