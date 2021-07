« Comme le Japon médiéval »: les responsables de Tokyo 2020 répondent aux plaintes russes concernant les conditions de vie olympiques

Les Jeux retardés commencent officiellement avec la cérémonie d’ouverture vendredi, mais des milliers d’athlètes et de membres du personnel se sont déjà rendus à Tokyo pour s’installer au village olympique.

Cela inclut l’équipe russe – dont certains seraient mécontents de certains aspects de leur logement.

Selon des rapports en Russie, il y a eu des plaintes concernant l’absence de téléviseurs et de réfrigérateurs dans certaines chambres ainsi que le manque de toilettes.

Un membre de l’équipe russe aurait décrit la situation comme « comme le Japon médiéval. »

Ces plaintes ont été adressées aux dirigeants olympiques lors d’une semaine de conférence de presse, à laquelle la présidente du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, a répondu.

« J’ai compris que nous avons tout préparé pour un endroit confortable [for athletes], « Hashimoto est cité par Nikkan Sports.

« Nous voulons être en mesure de répondre à [requests for] réfrigérateurs et téléviseurs dès que possible. Tout d’abord, vérifions avec l’équipe russe. Nous prendrons toutes les réponses possibles. »

Un autre haut responsable de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a ajouté : « Je n’ai jamais entendu une histoire comme celle-ci auparavant. Nous avons un bon système en place. Il peut y avoir différentes opinions, mais j’aimerais les utiliser à l’avenir. »

Les organisateurs auraient déclaré que l’équipe russe n’avait pas demandé l’installation de téléviseurs payants ou de réfrigérateurs dans leurs chambres.

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a adopté un ton diplomatique lorsqu’il a été interrogé sur la question.

« Tout d’abord du ROC, je voudrais dire officiellement que nous avons une relation constructive avec le Comité d’Organisation Local », dit Pozdniakov.

« Notre bâtiment [in the Athletes’ Village] est au premier rang de la mer et avec vue sur la baie, c’est l’un des quatre bâtiments les mieux situés du village… »

« En ce qui concerne les questions techniques, chaque fois que quelqu’un emménage dans une nouvelle maison, il y a toujours des questions qui se posent. Mais lorsque des problèmes sont apparus, les représentants des organisateurs les ont résolus en quelques minutes, pas en quelques heures » Pozdnyakov a ajouté.

« Le village olympique est toujours construit pour les habitants du pays hôte. Il est clair qu’il y a certaines caractéristiques de la vie japonaise, des caractéristiques d’hygiène.

« Ces caractéristiques démontrent clairement les différences architecturales entre les appartements européens et japonais.

« La plupart des athlètes traitent cela de manière adéquate – avec humour, ironie, sans aucune méchanceté. Bien sûr, il y a quelques inconvénients, mais c’était le premier jour. Déjà le deuxième jour, tout le monde se sent bien », Pozdnyakov a ajouté, appelant l’organisation globale « brillant. »

Les caractéristiques de l’hébergement à Tokyo sont devenues un sujet de discussion avant le coup d’envoi des Jeux. Des rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux selon lesquelles les lits en carton spécialement conçus avaient été installés comme moyen de dissuasion « anti-sexe » pour les athlètes, qui ont été invités à maintenir une distance sociale en raison des craintes de Covid.

Cependant, ces affirmations ont été réfutées par les organisateurs après qu’un gymnaste irlandais a prouvé à quel point les lits sont solides.

Les athlètes russes ont également démontré les limites étroites des salles de bains dans leur logement.

La star du tennis Karen Khachanov, qui mesure 6 pieds 5 pouces, a montré la pression qu’il devra affronter lorsqu’il se lavera dans un clip partagé sur les réseaux sociaux.

Les problèmes rappellent le hashtag « Problèmes de Sotchi » utilisé lors des Jeux d’hiver de 2014 en Russie, où les athlètes et les journalistes (en particulier en Occident) ont signalé des lacunes supposées dans leur hébergement olympique.