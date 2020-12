Pour la première fois, des scientifiques ont enregistré comment notre cerveau navigue dans l’espace physique et garde une trace des autres emplacements, suggérant que notre cerveau génère un code commun pour marquer où les autres se trouvent par rapport à nous-mêmes.

Les chercheurs ont utilisé un sac à dos spécial pour surveiller sans fil les ondes cérébrales des patients épileptiques alors que chacun se promenait dans une pièce vide à la recherche d’un endroit caché de deux pieds.

Dans un article publié dans La nature, les scientifiques rapportent que les ondes circulaient selon un schéma distinct, suggérant que le cerveau de chaque individu avait tracé les murs et d’autres limites.

Fait intéressant, les ondes cérébrales de chaque participant circulaient de la même manière lorsqu’ils étaient assis dans le coin de la pièce et regardaient quelqu’un d’autre se promener, suggérant que ces ondes étaient également utilisées pour suivre les mouvements d’autres personnes.

« Nous avons pu étudier directement pour la première fois comment le cerveau d’une personne navigue dans un espace physique réel qui est partagé avec d’autres », a déclaré Nanthia Suthana, professeur adjoint de neurochirurgie et de psychiatrie à la David Geffen School of Medicine de l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA).

L’étude faisait partie de la recherche sur le cerveau de l’Institut national américain de la santé (NIH) par le biais de l’initiative Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN).

Dans cette étude, l’équipe a travaillé avec un groupe de participants atteints d’épilepsie résistante aux médicaments, âgés de 31 à 52 ans, dont le cerveau a été implanté chirurgicalement avec des électrodes pour contrôler leurs crises.

Les électrodes résident dans un centre de mémoire dans le cerveau appelé le lobe temporal médial, qui est également censé contrôler la navigation, au moins chez les rongeurs.

Au cours du dernier demi-siècle, des scientifiques, dont trois lauréats du prix Nobel, ont découvert que les neurones de ce lobe agissaient comme un système de positionnement global (GPS).

« Plusieurs éléments de preuve indirecte soutiennent le rôle du lobe temporal médial dans la façon dont nous naviguons. Mais tester ces idées plus loin a été techniquement difficile », a déclaré Matthias Stangl, chercheur postdoctoral à UCLA et auteur principal de l’article.

L’équipe du Dr Suthana prévoit d’explorer ces idées plus en profondeur.

De plus, l’équipe a mis le sac à dos à la disposition d’autres chercheurs qui souhaitent en savoir plus sur les troubles du cerveau et du cerveau.