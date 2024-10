Pourquoi allons-nous voir des films d’horreur en attendant de l’art ? Je me suis parfois posé la même question en regardant « Suspiria » de Dario Argento, imprégné de nuances de couleurs jamais égalées, ou lorsque je m’imprégnais des compositions glacées et croustillantes de John Carpenter. En guise de stratégie de survie, je me suis entraîné à rechercher l’artiste dans l’abattoir : la tension à moitié enfouie de l’anxiété raciale, le commentaire social du centre commercial zombie, la fraîcheur d’une lecture de Tobin Bell. Trouver l’artiste aide le sang à couler plus facilement. L’horreur, pour reprendre une phrase de Hans Rookmaaker, n’a besoin d’aucune justification. Pourtant, cela aide lorsque ceux qui le pratiquent aspirent à quelque chose de plus grand.

« Terrifier 3 » n’est pas un film réalisé par des artistes – pas comme le sont une grande partie de la récolte de cette année, de « Longlegs » et « Strange Darling » à « The Substance ». En fait, cela transforme l’idée de l’art en une blague malsaine : le clown tueur au nez crochu des trois films « Terrifier » s’appelle Art. Il n’a pas de voix, juste le sourire plein de dents d’un mime, bien au-delà de ses jours de légère espièglerie. (Transformé par le maquillage et les prothèses, David Howard Thornton fait ce qu’il peut dans ce rôle.) Art the Clown a un programme privé consistant à massacrer des familles de banlieue et à traquer des jeunes femmes. Il transporte un sac bombé d’outils électriques ; quelque chose se met en place alors que la série s’installe, pour la première fois, dans un film de Noël.

C’est pourtant cette naïveté qui a fait de « Terrifier » un phénomène. J’ai vu « Terrifier 3 » dans les meilleures conditions, c’est-à-dire une audience solide le week-end d’ouverture (pendant lequel le film à petit budget dépasserait « Joker : Folie à Deux »). Ce n’est pas l’électricité qui traverse la foule, mais plutôt une nervosité pré-nausée. Peur, suspense, terreur – tout cela n’est pas vraiment au menu de l’un de ces épisodes. Les fans savent à quoi s’attendre : des haches craquant les membres et des scalps pelés comme des oranges. Pourquoi s’arrêter à une simple décapitation quand un corps entier peut être divisé en deux de bas en haut ? « Terrifier 3 » sort sans note et c’est un insigne d’honneur (mérité).

Ce contrat tacite entre les téléspectateurs avides de sang et le film est principalement forgé par Christien Tinsley, le maquilleur dont les prothèses jaillissantes sont exhibées à chaque instant. Le crédit le plus important de Tinsley à ce jour a été « La Passion du Christ » de Mel Gibson, et vous pouvez également compter sur une couronne d’épines apparaissant dans ce nouveau film (ainsi que sur quelques clous de choix). Plusieurs fois, vous souhaiterez que « Terrifier 3 » coupe une nouvelle scène, son argument étant atrocement démontré. Pas de chance. On insiste sur les blessures. Les tronçonneuses trouvent de nouveaux points d’attaque. Parfois, cela ressemble à la bobine de frimeur de Tinsley. Il aura bientôt beaucoup de travail.

Connaissez-vous le nom de Sean S. Cunningham ? Ce n’est pas grave si vous ne le faites pas. Il n’a jamais joui de la renommée audacieuse de ses pairs. Mais à la suite du succès retentissant de « Halloween » de Carpenter, Cunningham a constitué une équipe de bonnes affaires composée pour la plupart d’inconnus et a réalisé « Vendredi 13 » des années 1980, autant au firmament que n’importe quel slasher.

Damien Leone, le Staten Islander de 42 ans qui a réalisé les films « Terrifier », deviendra probablement un autre Cunningham. C’est un assembleur de morceaux de viande et de pommes de terre. Curieusement, « Terrifier 3 » a une fille finale hantée générique (Lauren LaVera), une assistante psychologiquement brisée (Samantha Scaffidi) et une innocente qui a besoin de protection (Antonella Rose). Tout cela fonctionne pour offrir à Art the Clown des moments mémorables, les sols sont recouverts de viscères.

Donnez cependant du crédit à Leone sur un point. Il semble comprendre que le public en a assez de la retenue de bon goût. Ils veulent une pause avec les artistes. Et parfois, faire le clown suffit.