La nouvelle normalité géopolitique post-Covid mettra en vedette une Union européenne beaucoup plus faible qu’on n’aurait jamais pu le prévoir avant la crise. Le Brexit, dommageable pour toutes les parties concernées comme il l’a sans aucun doute prouvé, ne ressemble à une simple distraction contre l’impact du coronavirus. La réponse aux tests et traçages de santé publique et les taux de mortalité dans certains États membres de l’UE, notamment l’Allemagne, ont été enviables, et de nombreux autres ont remporté leurs propres succès, notamment la Belgique et les Pays-Bas, des centres aussi importants pour la production de vaccins. .

Pourtant, tout au long de l’année de troubles, les efforts de l’Union européenne pour coordonner les réponses nationales ont été soit inefficaces, soit carrément désastreux. Dès le départ, lorsque des pays se sont précipités pour fermer les frontières et interdire les exportations d’équipements de protection, de ventilateurs et de traitements, les autorités bruxelloises ont été des spectateurs. Lorsque des pays en difficulté comme l’Italie ont demandé une aide financière, ils ont été méprisés par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle a été choisie pour diriger l’UE, selon la rumeur, parce que Paris et Berlin étaient favorables à un style de leadership plus faible à Bruxelles. Ils devraient faire plus attention à ce qu’ils souhaitent. Les amis de l’UE ne devraient pas prendre plaisir à ses difficultés, car la Grande-Bretagne n’est pas une île invincible en ce qui concerne le virus, mais devraient également envoyer des illusions sur les performances récentes de l’UE et de ses agences. La réponse peut être «plus d’Europe», comme le disait le président Macron, ou la fin de l’intégration, mais le problème de la compétence de l’UE (dans les deux sens) en matière de santé publique est clair.

À l’heure actuelle, l’Union européenne se trouve dans la position embarrassante de regarder la vitesse britannique aller de l’avant dans la course à la vaccination (par des moyens équitables ou fétides), et dans la position plus humiliante de devoir se tourner vers la Russie, de tous les pays, pour obtenir de l’aide. . Une troisième vague Covid frappe durement certaines parties de l’Europe. La France est la dernière à retomber dans le lock-out, même si Macron a tenté de la rebadguer comme une «troisième voie». D’où le besoin urgent de vaccins dans ce que le président appelle «une course contre la montre» pour son pays.