“Comme l’apocalypse”: au moins 2 700 morts confirmés après des tremblements de terre massifs en Syrie et en Turquie

Points clés Le séisme de magnitude 7,8 est survenu avant le lever du soleil et a été suivi en début d’après-midi par un autre séisme de magnitude 7,7.

De mauvaises connexions Internet et des routes endommagées ont entravé les efforts pour évaluer et traiter l’impact.

C’est déjà le plus grand nombre de victimes d’un tremblement de terre en Turquie depuis 1999.

Un énorme tremblement de terre a tué plus de 2 700 personnes dans une partie de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie, avec un hiver glacial qui aggrave le sort de plusieurs milliers de blessés ou de sans-abri et entrave les efforts pour retrouver des survivants.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a détruit des immeubles entiers d’appartements dans les villes turques et a encore plus dévasté des millions de Syriens déplacés par des années de guerre.

Le pire tremblement de terre à avoir frappé la Turquie au cours de ce siècle, il est survenu avant le lever du soleil par mauvais temps et a été suivi en début d’après-midi par un autre séisme de magnitude 7,7.

“C’était comme l’apocalypse”, a déclaré Abdul Salam al-Mahmoud dans la ville d’Atareb, dans le nord de la Syrie.

« Il fait un froid glacial et il pleut beaucoup, et les gens ont besoin d’être sauvés.

« Le deuxième séisme était assez important pour faire tomber d’autres bâtiments et, comme le premier, a été ressenti dans toute la région, mettant en danger les sauveteurs qui s’efforçaient d’extraire les blessés des décombres.

À Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, une femme parlant à côté de l’épave du bloc de sept étages où elle vivait a déclaré : « Nous avons été secoués comme un berceau. Nous étions neuf à la maison. Deux de mes fils sont encore dans les décombres, je les attends.

Elle soignait un bras cassé et avait des blessures au visage.

Le tremblement de terre était le plus grand tremblement de terre enregistré dans le monde par l’enquête géologique américaine depuis un tremblement dans l’Atlantique Sud éloigné en août 2021.

En Turquie, le nombre de morts s’élève à 1541, a déclaré le vice-président Fuat Oktay.

Au moins 928 personnes ont été tuées en Syrie, selon les chiffres du gouvernement de Damas et des secouristes de la région du nord-ouest contrôlée par les insurgés.

De mauvaises connexions Internet et des routes endommagées entre certaines des villes les plus touchées du sud de la Turquie, qui abritent des millions de personnes, ont entravé les efforts pour évaluer et traiter l’impact.

Les températures dans certaines régions devraient chuter à près de zéro pendant la nuit, aggravant les conditions pour les personnes prises au piège sous les décombres ou laissées sans abri.

La pluie tombait lundi après que des tempêtes de neige aient balayé le pays ce week-end.

Un homme porte une victime du tremblement de terre dans le village de Besnia près de la frontière turque dans la province d’Idlib, en Syrie. Source: PA / Ghaith Alsayed/AP Il s’agit déjà du plus grand nombre de victimes d’un tremblement de terre en Turquie depuis 1999, lorsqu’une secousse d’une ampleur similaire a dévasté la région orientale de la mer de Marmara, très peuplée, près d’Istanbul, tuant plus de 17 000 personnes.

Le président Tayyip Erdogan, qui se prépare à une élection difficile en mai, l’a qualifiée de catastrophe historique et de pire tremblement de terre à avoir frappé la Turquie depuis 1939, mais a déclaré que les autorités faisaient tout ce qu’elles pouvaient.

“Tout le monde met tout son cœur et son âme dans ses efforts, bien que la saison hivernale, le temps froid et le tremblement de terre qui se produit pendant la nuit rendent les choses plus difficiles”, a-t-il déclaré.

Un membre des Casques blancs transporte un enfant sauvé des décombres à la suite d’un tremblement de terre dans la ville de Zardana, dans la province syrienne d’Idlib, dans le nord-ouest du pays. Source: AFP, Getty / Abdulaziz Ketaz La chaîne de télévision publique turque TRT a montré l’effondrement d’un bâtiment dans la province méridionale d’Adana après le deuxième séisme. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait été évacué.

En Syrie, déjà détruite par plus de 11 ans de guerre, le ministère de la Santé a déclaré que 538 personnes avaient été tuées et plus de 1326 blessées.

Dans le nord-ouest tenu par les rebelles syriens, les secouristes ont déclaré que 390 personnes étaient mortes. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que le tremblement de terre ne ferait qu’ajouter aux souffrances de millions de Syriens qui subissent déjà une crise humanitaire en raison du conflit.

Dans la ville turque de Diyarbakir, les journalistes de Reuters ont vu des dizaines de secouristes fouiller un monticule de débris, tout ce qui restait d’un grand bâtiment, et transporter des morceaux d’épave alors qu’ils cherchaient des survivants.

Parfois, ils levaient la main et appelaient au silence, écoutant les bruits de la vie.

Des hommes ont transporté une fille enveloppée dans des couvertures depuis un immeuble effondré de la ville. À Izmir, des images de drones ont montré des secouristes se tenant au sommet d’une colline de gravats où se dressait autrefois un bâtiment, travaillant à soulever des dalles de maçonnerie.

Le tremblement de terre, qui s’est produit dans l’obscurité d’un matin d’hiver, a également été ressenti à Chypre et au Liban. Source: Getty / Agence Anadolu/Agence Anadolu via Getty Images Des images diffusées sur Twitter montraient deux bâtiments voisins s’effondrant l’un après l’autre à Alep en Syrie, remplissant la rue de poussière gonflée.

Deux habitants de la ville, qui a été fortement endommagée par la guerre, ont déclaré que les bâtiments étaient tombés dans les heures qui ont suivi le séisme, qui a également été ressenti à Chypre et au Liban.

M. Erdogan a déclaré que 45 pays avaient proposé d’aider les efforts de recherche et de sauvetage en Turquie.

Ceci est une histoire en développement et cet article sera mis à jour.